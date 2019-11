El 90% de las empresas del CIEM superan los tres años de vida, un 13% más que en 2016

Estos datos se recogen en el IV Informe de Generación de Riqueza de los años 2017-2018 elaborado por esta incubadora gestionada por el Grupo Init, que también indica que un 32 por ciento de las empresas han obtenido patentes o registros. Además han creado una media de 3,21 puestos de trabajo por empresa.

En la actualidad, en el CIEM se alojan más de cien emprendedores que trabajan en 30 proyectos o empresas que, en su mayoría, se dedican al smart data y contribuyen a digitalizar la cadenas de producción, otras se dedican a infografías 3D que se aplican en la venta de viviendas o en arquitectura.

Todas las empresas apuran los tres años de tiempo máximo de estancia en el CIEM, creado en 2011, también se ha registrado un aumento de mujeres hasta alcanzar el 56 por ciento y la gran mayoría tienen una formación académica en ingeniería. En cuanto a las edades el abanico es amplio y junto a los menores de 30 años también conviven mayores de 50 años.

Frente al 90 por ciento que continúa, el otro 10 por ciento que fracasa, lo que puede deberse a que se hay enfocado el negocio de manera no correcta o que vengan grupos grandes que no congenien entre ellos.

La consejera municipal de Economía, Innovación y Empleo, Carmen Herrarte, y la gerente del CIEM, Romy Piñeiroa, han dado a conocer estos datos.

RETOS

En el transcurso de una rueda de prensa, Herrarte ha mencionado que entre las 50 medidas del Gobierno de coalición PP-Ciudadanos figura el compromiso de medir el retorno social y económico de los proyectos y "este es un ejemplo".

La responsable municipal ha manifestado que "lo que no se mide no se puede evaluar y no se puede mejorar" y ha apostillado que la medición del rendimiento económico de las empresas es un ejercicio "obligado" de transparencia.

Carmen Herrarte ha expuesto que desde su área se han aprovechado las sinergias y se han evitado duplicidades entre los distintos espacios municipales de Zaragoza que conforman la Smart City para trabajar con empresas de base tecnológica, cuyos proyectos que sean viables desde el punto de vista tecnológico y que puedan generar empleos de calidad para la ciudad.

"Zaragoza ha sido una ciudad de pruebas en la que históricamente se han testado muchos productos y con el empuje de Zaragoza Ciudad Inteligente queremos que se posicione en experimentación de proyectos de tecnología para que se implemente en el entorno".

Herrarte ha agregado que el futuro de las startup pasa por la aplicación de la tecnología a la eficiencia energética, el medioambiente y la movilidad. "Los indicadores nos dicen que vamos en la buena dirección, pero queda mucho por delante y los retos son ambiciosos porque queremos que se genere progreso económico y social".

SEGUIMIENTO

Por su parte, Romy Piñeiroa ha manifestado que hay lista de espera para acceder al CIEM. En la selección se prima que sean proyectos tecnológicos o de eficiencia energética medioambiental. Se les ofrece un programa de aceleración individual y colectivo con una parte de consultoría desde que despegan porque no todos vienen en el mismo estado de madurez.

En la maduración colectiva se busca que surjan sinergias y, sobre todo, el acompañamiento "es total hasta que son empresas maduras porque genera riqueza económica y humana que revierte en la ciudad", ha recalcado la gerente del CIEM. La metodología que se sigue para la medición de esta rentabilidad es científica y se basa en datos, no en opiniones, ha puntualizado Piñeiroa.

INDICADORES

Este IV informe de generación de riqueza es la primera vez que mide el impacto del ecosistema del CIEM entre los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU siguiendo la guía del pacto empresas de las recomendaciones de la Agenda 2030.

Se analizan 35 indicadores que miden la sostenibilidad económica, social medioambiental y la cooperación y colaboración empresarial. Los resultados reflejan que ha habido un aumento del 98 por ciento de los proveedores de estas empresas, de los que el 43 por ciento son locales y el gasto de aprovisionamiento ha crecido en un 168 por ciento.

Cuando las empresas salen del CIEM tienen tres o cuatro trabajadores frente a los dos iniciales, por lo que se crea empleo directo no solo autoempleo y se han generado 33 contratos en prácticas de formación. Asimismo, se han invertido una media de 1.353 euros en formación por trabajador estructural.

La rentabilidad económica de estas empresas tiene una media de un 3,59 por ciento y una rentabilidad financiera del 9,67 por ciento, lo que revela que son solventes y capitalizan beneficios y con un perfil financiero algo conservador.

El estudio arroja el dato de que generan un cliente nuevo cada 18 días, lo que supone una media de 53 clientes nuevos por empresa, que además se fidelizan. Tiene una facturación media de 168.011 euros y el 16 por ciento de las empresas exporta.

La contribución en impuestos por empresa es de unos 30.000 euros; el 47 por ciento ha realizado cambios explícitos con sus proveedores o clientes en beneficio de la sostenibilidad medioambiental y el 32 por ciento posee un protocolo de comportamiento medioambiental.