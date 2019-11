Marzà anuncia un Congreso Internacional de Educación y Cultura contra el odio y la intolerancia

Así lo ha anunciado el conseller de Educación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, quien ha participado este martes en el desayuno informativo del Fórum Europa Tribuna Mediterránea. La encargada de presentarlo ha sido Sandra Mínguez, profesora de Matemáticas de Secundaria y que fue portavoz de Educación de Podemos en Les Corts la legislatura pasada.

Marzà ha defendido que "hace falta más que nunca potenciar los atributos positivos de la educación como herramienta principal de cohesión social; de la cultura como instrumento para descifrar la complejidad del mundo; y del deporte como factor de unión y cooperación".

En este contexto, ha adelantado que su departamento "impulsará un congreso internacional de educación y cultura contra el odio y la intolerancia para potenciar la cohesión democrática dentro de una sociedad moderna e inclusiva". Y ha añadido: "Es una acción más para superar los discursos del miedo y la confrontación que estamos escuchando, especialmente, desde hace unos meses".

En este sentido, ha alertado del peligro de "caer en tentaciones totalitarias que son simplistas, sí, pero reconfortantes para quien está perdido". "No podemos permitir -ha dicho- que aprovechen la incertidumbre para meter su discurso tóxico movimientos que tapan con banderas su hipocresía. Y el delirio del partidismo hace que los que llevan toda la vida viviendo de chiringuitos digan que van a abolirlos y que dirigentes de ultraderecha con siete apellidos digan desde el barrio de Salamanca ser la salvación de la clase trabajadora".

Frente a esto, para Marzà "hay que crear espacios compartidos de diversidad que interactúen". "O, si no, viviremos los unos contra los otros y no los unos junto a los otros", ha advertido.

El conseller ha aprovechado su comparecencia para desgranar las principales líneas de trabajo de su departamento "para el fomento de la igualdad, la participación democrática y la cohesión social".

En el ámbito educativo, ha recordado proyectos para "derribar murallas de desigualdades" como el bancos gratuito de libros Xarxa Llibres; el aumento de las becas comedor, con 50.000 beneficiarios más hasta llegar a los 139.000; y las aulas gratuitas de 2 años, con más de 15.000 plazas. Con estas medidas, ha recalcado, "el ahorro de las familias valencianas llega de media hasta los 700 euros por alumno al año, y en el caso de las rentas bajas, con una menor entre los 0 y los 3 años, el ahorro es superior a los 2.500 euros anuales".

Ha apuntado que una mejora económica pasa también por un "sector público fuerte que incentive el consumo interno y genere las condiciones para crear un verdadero ecosistema innovador". "Hoy invertimos por cada alumno un 30% más que hace cuatro años, lo que repercute positivamente en la economía valenciana a corto plazo, pero sobre todo a medio y largo, con una sociedad más formada para superar los cambios y los retos del futuro".

En este marco, ha subrayado "la necesidad de un nuevo sistema de financiación que haga justicia al pueblo valenciano", ya que, a su parecer, actualmente hay "diferencias obscenas entre territorios mejor y peor financiados".

También como un "puntal" del nuevo modelo productivo, el conseller ha destacado el papel de la Formación Profesional. Ha puesto en valor "la labor para adecuarla cada vez más a las necesidades de los sectores productivos, con la puesta en marcha de ciclos nuevos que dan respuesta a demandas históricas, y al impulso de formaciones a la carta que se están desarrollando en diferentes empresas". En concreto, ha aludido al Plan valenciano de impulso y mejora de la FP, que dispone de un presupuesto plurianual de 176 millones de euros.

"AMBICIOSO" PROGRAMA DE COEDUCACIÓN

Como próximos retos, el titular de Educación ha dicho que se seguirán dando "pasos valientes para hacer de las escuelas valencianas espacios de igualdad y libertad". Aquí ha recalcado el "ambicioso" Programa de Coeducación, con acciones por valor de más de 67 millones y que incide en la introducción de la "perspectiva de género para que las niñas no sean discriminadas de ninguna forma y en las aulas no se repitan estereotipos machistas".

Igualmente, se ha referido a las infraestructuras y ha comentado que en los próximo cuatro años se prevé una inversión de 1.000 millones, 429 de ellos para 2020. Además, se contempla eliminar "por fin" el fibrocemento de estas construcciones durante la primera parte de la legislatura.

En el turno de preguntas, al conseller se le ha pedido su opinión sobre las palabras de la ministra Isabel Celáa, quien afirmó que la elección de los centros no es un derecho recogido en la Constitución. Sobre esta cuestión, el dirigente autonómico ha señalado que comparte esa visión y que le ha "sorprendido la sorpresa por estas manifestaciones, ya que lo que dice la ministra es lo que dice la Constitución".

Sobre las políticas de la Conselleria hacia la red concertada, Marzà afirma que consiste en "dignificar a todos los que trabajan en ella y a su alumnado con mayor calidad, como se ha hecho con Xarxa Llibres, bajando ratios, poniéndonos al día en los retrasos que se les debían o más profesionales para mejorar la atención educativa". Todo ello, ha precisado, "con orden, ordenando aquello que no estaba ordenado y decidiendo que no se puede pagar por un servicio público si lo paga el conjunto de los valencianos".

Ha añadido que los conciertos tienen sentido "donde no hay suficiente oferta" y ha apuntado que durante su etapa hay 65 aulas concertadas más. "Parece que es una debacle, pero hay 65 aulas más porque hacen falta. Y si no hace falta, como en bachillerato, donde no se quedó ningún niño sin plaza, no concertamos", ha apostillado.

Ya en materia cultural, el conseller ha explicado los dos grandes ejes de actuación: "la democratización de acceso a la cultura para toda la sociedad; y el fortalecimiento de los sectores culturales y creativos al ampliar las ayudas a las empresas culturales y al asegurar la presencia valenciana en ferias y festivales estratégicos de cada subsector, que propician los contratos tanto con empresas valencianas como internacionales".

El también responsable de Deporte de la Generalitat ha agregado que la administración está "proyectando nuestro territorio como 'Comunidad del Deporte', por las grandísimas condiciones que tenemos".

MENSAJE DE ALUMNOS

La anécdota del acto la ha protagonizado la exdiputada Sandra Mínguez al leer un mensaje de sus alumnos del IES Benicalap en el que pedían al conseller que visite su clase y que tome medidas como ampliar el campo de fútbol o "comprar ambientadores porque huele mal".

Mínguez ha empleado su turno para agradecer a Marzà "tantos esfuerzos para devolver la autoestima a la escuela pública" y para tener un recuerdo para Antonio Estañ, que recientemente ha dejado el cargo de secretario general de Podem. "No nos podemos permitir que la política sea una trituradora de personas, sino que debe ser un espacio donde quepa la gente normal que quiere aportar su capacidad para mejorar la vida de la gente", ha expresado.