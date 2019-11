València.- Bombers rescaten tres gatets nounats de l'interior d'un contenidor de vidre a Picassent

Efectius del Consorci Provincial de Bombers van rescatar a mig dia d'aquest dilluns tres gatets nounats de l'interior d'un contenidor de vidre en la localitat valenciana de Picassent, segons han informat fonts d'aquest servei.

L'avís de l'existència dels felins el van donar dos senyores que passaven per la zona, en el carrer Mossen Carbó i que van sentir els miols dels animals en l'interior del recipient, sobre les 13.00 hores, segons han concretat a Europa Press fonts del Consorci.

Fins al lloc dels fets es va desplaçar una dotació del parc de bombers de Silla, els efectius del qual van haver de tallar una part del contenidor i fer un forat amb una serra de cable per a traure'ls de l'interior.

Donada la quantitat de botelles i restes que hi havia en el contenidor, els bombers no podien veure els gats ni sabien la quantitat d'animals que hi havia, per la qual cosa van haver d'anar retirant les botelles una a una amb cura fins que els van localitzar.

Els gatets, que encara portaven el cordó umbilical, es troben en bon estat i, pel que sembla, es va fer càrrec d'ells una protectora d'animals. En l'actuació van col·laborar agents de la Policia Local.