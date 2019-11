Puig veu que "l'única solució de futur" per a una bona connectivitat en el Corredor Mediterrani és la doble plataforma

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha assegurat aquest dimarts que "l'única solució de futur" per a garantir una bona connectivitat en tot el Corredor Mediterrani és la doble plataforma.

Puig s'ha manifestat així abans els mitjans després d'assistir a l'obertura del XXI Fòrum Espanya-el Japó que se celebra a Castelló en ser preguntat per la seua opinió sobre que el Ministeri de Foment en la seua última licitació del Corredor Mediterrani no contemple el tercer fil entre Castelló i Tarragona.

Sobre este tema, el cap del Consell ha assenyalat que no sap quines són les circumstàncies que emboliquen aquesta decisió, "una decisió tècnica bàsicament". "El fonamental és que el Corredor Mediterrani siga una realitat el més prompte possible i, sobretot, també la connexió d'AVE entre tot el Corredor perquè encara hui estem suportant una mala decisió que va ser la de fer precisament el tercer fil entre Castelló i València que està suposant problemes greus a les Rodalies", ha afegit.

Puig creu que "l'única solució de futur" és la doble plataforma per a garantir una bona connectivitat en tot el Corredor Mediterrani i per açò ha dit que parlarà amb Foment quan hi haja govern, "doncs ara hi ha una situació d'interinitat que fa que no hi haja la capacitat d'afrontar grans infraestructures a mitjà i llarg termini, perquè les infraestructures no saben de legislatures".

"És important que el més prompte possible tinguem un govern amb el qual puguem dialogar i avançar en la solució d'una infraestructura fonamental per al creixement econòmic de tota Espanya, no solament de l'arc mediterrani", ha conclòs.