El actor Antonio Banderas encenderá el próximo viernes el 'Bosque de la Navidad' de calle Larios

Banderas estará a las 18.30 horas junto al alcalde, Francisco de la Torre; la concejala de Servicios Operativos y Fiestas, Teresa Porras; y miembros de la Corporación al inicio de calle Larios desde la Alameda, junto a la estatua del Marqués de Larios. Todo ello con un único hilo conductor: la Navidad.

En total se van a iluminar 68 calles del centro histórico a las que se suman en este año Santa Lucía y Comedías con Nosquera. Así lo han informado este martes la concejala Teresa Porras, que ha dado a conocer las últimas novedades con relación con estos actos, junto con la presidenta asociación de comerciantes del Centro Histórico, Juanibel Vera; el presidente de Mahos, Javier Frutos; y vicepresidente de Aehcos, Manuel Camacho.

Este año al espectáculo de luz y sonido de calle Larios se sumará el 'vídeomapping' 'Cuento de Navidad'. Los horarios de Larios y Alcazabilla serán a las 18.30, 20.20 y 21.30 horas. El día de la inauguración del encendido, y como ya es tradicional, habrá una actuación de Peneque El Valiente en la plaza de las Flores, dedicada a los más pequeños. La cita será a partir de las 18.00 horas.

Además la ciudad cuenta con cinco árboles de Navidad de grandes dimensiones ubicados en la plaza de la Constitución, Molina Lario, Parque Huelin, plaza de La Marina y plaza Enrique Garcia Herrera (Camas).

El situado en la plaza de la Constitución es transitable, como el del año pasado, que se presentó como novedad. También cuatro entradas de la ciudad ya tienen instalada decoración navideña: Ciudad Jardín, El Candado, plaza Manuel Azaña y avenida de Andalucía. A todo ello se añade la iluminación de ofrece cada uno de los once distritos de la ciudad.

ENERGIA SOSTENIBLE

La ciudad de Málaga es también pionera en sostenibilidad y así lo demuestran los datos comparativos del coste de la energía eléctrica que se consume en estas fechas. Este año está previsto que el consumo del alumbrado navideño represente un gasto de 9.676,8 euros, frente a los 53.760 que supuso hace 10 años, en 2009.

El precio total del contrato de ese año 2009 fue de 1.000.000 de euros y el de 2019 en lo que se refiere al contrato del centro histórico y zonas emblemáticas de la ciudad representa 806.211,86 euros, siendo una iluminación de referencia internacional y con el marchamo de ser pioneros en los espectáculos de luz y sonido, que se vienen desarrollando desde 2016.

En cuanto a los kilovatios instalados son 180, frente a los 1.000 de 2009. En 2010 ya hubo una bajada a 626 kilowatios al usarse por primera vez iluminación led. Los watios por cada punto de luz representan ahora un 0,007. En 2009 era un 0,27 y en 2001, seis watios por punto de luz,

'EL BOSQUE DE LA NAVIDAD'

Estos días se última el montaje de 'El Bosque de la Navidad', título de la ambientación y el espectáculo de luces y sonido para la calle Larios de Málaga. La vía más conocida internacionalmente de la ciudad se va a convertir durante 40 días en un bosque con 22 arcos.

'El Bosque de la Navidad' es un montaje para visitar tanto de noche como de día. Además, una vez más habrá sesiones de luces y música que lo hacen aún más distintivo y espectacular. Los horarios de los pases van a ser a las 18.30, 20.00 y 21.30 horas, todos los días, desde el 29 de noviembre al 5 de enero.

Otra de las novedades de este año es que una de las cinco piezas que van a sonar en el espectáculo de calle Larios es 'Málaga canta'. Es un villancico compuesto para la Escolanía de Sierra Blanca-El Romeral y que nace con el objetivo de acercar el mensaje de la Navidad a todos los hogares de Málaga: Está interpretado más de 190 voces con edades comprendidas entre 6 y 16 años.

Así, la música que va a ofrecerse en los espectáculos la componen, además de 'Málaga Canta'; 'All I want for Christmas is you' de Mariah Carey; 'Jingle bell rock' de Hilary Duff; 'En Navidad' de Javián, Alex, David Bustamante y Academia OT con Rosana; y 'Never Back Down (Battlecry): TSFH recorded by the Sofia Session orchestra éz choir - Never Back Down (Battlecry)'.

El montaje de 'El bosque de la Navidad' de calle Larios lo ejecuta Iluminaciones Ximénez, empresa concesionaria de este suministro de iluminación y decoración navideña. Su importe es de 532.830 euros, IVA incluido. En 2018, el espectáculo de luz y sonido en calle Larios atrajo cada día a más de 82.000 personas.

La estructura de este bosque mágico está formada por 22 arcos de tipo ojival de once metros entre ejes y 12,80 metros de altura, fabricados en estructura curva de aluminio. La trama perimetral es de origen orgánico y los arcos están conectados entre sí por unas enramadas de 12 metros de longitud de forma curva compuestas. Toda la estructura irá pintada con spray color oro. La iluminación de estos arcos estará compuesta por 1.000 cordones de led de 12 metros con 180 puntos de luz de 0,07 watios cada uno.

El bosque estará plagado de hojas. Serán 342 unidades de chapa de aluminio y metacrilato de 12 por seis milímetros grabados mediante laser e iluminados con hilo de led. Además de estas hojas, habrá más de un centenar de soles fabricados en aluminio de diferentes diámetros: 1,4, 2 y 2,4 metros. Tendrán iluminación a doble cara y experimentará cambios de color. También habrá figuras de ángeles que ofrecerán una atmósfera auténticamente navideña.

Además, han recordado que contará con 44 bases de hormigón estancas para albergar la instalación eléctrica de 2.200 kilos cada una y con unas dimensiones de 1,3x2x1,5 metros pintados de color negro mate.

VÍDEOMAPPING 'EL CUENTO DE NAVIDAD'

Por otro lado, diferentes empresas y entidades van a hacer posible la proyección de un videomapping en calle Alcazabilla en Navidad. Este nuevo espectáculo en la ciudad, titulado 'Cuento de Navidad', se ha creado expresamente para Málaga.

El videomapping 'Cuento de Navidad' se proyectará en calle Alcazabilla sobre la muralla de la Alcazaba entre los días 29 de noviembre 2019 y 5 de enero 2020. Esta proyección contará una historia de 7 minutos con 3 pases diarios a las 18.30, 20.00 y 21.30 horas.

Esta narración con temática navideña se basará en la historia de una niña que vive el momento actual y está ambientada en Málaga con guiños a lugares emblemáticos como la catedral. Será un personaje que va a resaltar valores los que significa compartir, la solidaridad, el compañerismo, la generosidad o la gratitud. Será un cuento para toda la familia pero enfocado especialmente a niños. Ha sido creado expresamente para Málaga por Firefly. Estos creativos han realizado ya videomapping en monumentos históricos como la catedral de León o las murallas de Ávila.

Además de la proyección el espectáculo estará acompañado de iluminación robótica tecnología led, de una banda sonora y de un narrador que será el hilo conductor del cuento. Además, entre pase y pase se proyectarán imágenes y elementos relacionados con la navidad: estrellas, guirnaldas, bolas y árboles de Navidad, entre otros.

El convenio para hacer posible este espectáculo se ha firmado entre el Ayuntamiento de Málaga y las empresas Obra Social "la Caixa", Bodegas El Pimpi S.L Entidad, Teatro del Soho-CaixaBank S.L., Mahou-San Miguel S.A., Premium Hostel Inversiones SL y Turismo y Planificación Costa del Sol SLU para la organización del evento de carácter gratuito denominado proyección videomapping 'El Cuento de la Navidad'.