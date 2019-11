El Ayuntamiento espera cerrar 2019 con unos 8,2 millones de euros abonados en ayudas a fachadas

Así lo ha indicado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno local en la que se han aprobado ayudas a la rehabilitación de fachadas o supresión de barreras arquitectónicas, por una cantidad total de 2.175.809,73 euros, a 13 comunidades de propietarios, algunas de las cuales han pedido el fraccionamiento de los pagos.

La edil ha aclarado que lo que se aprueba en Junta de Gobierno es la resolución de la concesión, pero ya se les pidió documentación de justificación de obras y se prevé antes de fin de año pagar estas ayudas, o la anualidad que corresponda, según el caso.

Hasta la fecha, según la concejala, hay 5.962.000 euros en fase de obligación ya, y a a esta cantidad hay que sumar las anualidades de estas 13 nuevas ayudas más alguna más, de ahí la previsión de superar los ocho millones antes de final de año.

La concejala ha remarcado que cuando llegaron el pasado junio al Gobierno local había un montón de expedientes "paralizados", a los que no se les había pedido la documentación, por lo que hubo que hacer un trabajo "minucioso", ha recalcado.

RETRASO EN LA NUEVA COMISARÍA

Por otro lado, se ha autorizado en Junta de Gobierno el reajuste de las anualidades de gasto de la construcción de la nueva Comisaría de la Policía Local de Gijón, con la modificación de la conclusión de la obra en 2022 y no 2021. Pineda ha señalado que se va a producir un retraso "no grande" en la ejecución de las obras, provocado por los procesos de contratación, que tardó algo más de lo previsto.

Sumado a ello, ha incidido en que, por norma general, están adaptando los presupuestos a la realidad del ritmo de las obras. En el caso de la Comisaría, inicialmente estaba previsto una anualidad de 2,3 millones de euros en 2019, casi 3,1 millones en 2020 y 2,3 millones en 2021. Con este reajuste, la cantidad para este ejercicio queda en 482.175,89 euros, 3,5 millones en 2020, 3,6 millones en 2021 y 64.830,20 euros en 2022.

La Junta de Gobierno local, además, ha estimado el recurso interpuesto por Pentágono Real Estate S.A contra el decaimiento en su derecho al trámite iniciado para la obtención de licencia de obras para la construcción de un edificio de 52 viviendas en el número 1.210 de la avenida de Roces.

Según Pineda, la empresa no había aportado el formulario de solicitud para la tramitación de servidumbres aeronáuticas y su remisión a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), a los efectos de la emisión del preceptivo informe, previo a la concesión a la licencia de obras.

En este caso, visto que no es posible certificar que recibieran aviso electrónico por parte del Ayuntamiento por no tener este trámite y ante su "inequívoca" voluntad de construir el edificio, la Junta Local estima el recurso "para no tener paralizada más la obra", ha apuntado la concejala de Hacienda.

Fuera del Orden del Día, se ha aceptado la propuesta de Concierto formulada por la 'Gestora de Conciertos para la Contribución a los Servicios de Extinción de Incendios', encargada de recaudar las tasas de extinción de incendios que se cobra a los seguros, correspondiente al ejercicio de 2020 y que sustituye al suscrito en 2013, con una vigencia de cuatro años prorrogables otros cuatro. Pineda ha estimado la cantidad prevista en alrededor de un millón de euros anual.

AMORTIZACIÓN DE DEUDA

También se ha dado luz verde, además, a amortizar deuda por un importe global de 10.835.564,19 euros, tal como se había acordado en el Pleno Municipal del pasado 21 de octubre.

Además, se han aprobado subvenciones por valor de 170.027 euros para proyectos de inserción sociolaboral y para acciones para el fomento y dinamización de la actividad económica.

Asimismo, se han concedido 135 becas, por importe total de 41.527,04 euros, del programa 'Contigo', a personas participantes en acciones municipales de formación para el empleo o de inserción sociolaboral.