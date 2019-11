Marzà diu que no té "aspiracions individuals" de liderar el Bloc però que es posarà "on calga"

Així ho ha asseverat Marzà en l'esmorzar informatiu del Forum Europa-Tribuna Mediterrània en ser qüestionat per si es veu, a mitjà termini, cap a l'any 2023, liderant el Bloc.

Sobre este tema, Marzà ha dit que, "individualment", no li "importa res ser més o menys". "Porte anys picant pedra i em posaré a agranar, on calga", ha dit de manera gràfica.

Ha incidit que, si és precís, es posarà "on calga en aquest projecte", al mateix temps que ha subratllat que "el que és necessari és tindre una força transformadora d'esquerres". "I si els companys volen ho faça, ho pensaré i faré tot el possible" per a arribar a pactes i dialogar amb col·legues d'altres partits "que també treballen per açò".

A Marzà també se li ha preguntat per una entrevista a Valencia Plaza en la qual assegurava que el Bloc "necessita avançar i evolucionar, ho faça o no Compromís". Quan se li ha inquirit per si això apunta a una "ruptura" en la coalició, el conseller ha contestat: "En cap cas, el que vull és un enfortiment de Compromís dialogat i conjuntament perquè siga un instrument de l'esquerra al servei del poble valencià".

"AMPLIAR EL RADI D'ACCIÓ"

Ha defès en aquest punt que "el partit és un instrument, es cride com es cride" i s'ha mostrat partidari "d'ampliar el radi d'acció" de Compromís.

"Hi ha suficient ciutadania perquè més gent milite en Compromís" i per a açò ha advocat per llançar propostes, aconseguir acords de forma conjunta i "decisions de manera clara i ordenada per a enfortir-lo".