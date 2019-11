Col·legis valencians instal·len mesuradors de qualitat de l'aire i treballen en projectes de millora mediambiental

La iniciativa d'innovació social 'VÉOLO' impulsa mitjançant aquest programa educatiu la formació del professorat i alumnat sobre contaminació atmosfèrica urbana per a conscienciar les noves generacions sobre aquest problema i impulsar actuacions de millora de la qualitat de l'aire.

Segons han informat els impulsors d'aquesta iniciativa, el programa es caracteritza per la instal·lació de mesuradors de contaminació atmosfèrica en els centres educatius valencians. Aquests mesuradors estan connectats a unes bombetes indicadores que canvien de color en funció de la concentració de contaminants, passant del color blau (bona qualitat de l'aire) a verd (qualitat raonable), groc (qualitat moderada), taronja (qualitat pobra) o roig (qualitat de l'aire molt pobre).

Aquests dispositius proporcionats per VÉOLO permeten al professorat i alumnat consultar el nivell de contaminació atmosfèrica en temps real a l'entorn del seu centre educatiu i conéixer els nivells dels principals contaminants procedents del trànsit rodat urbà com és el material particulado (PM).

Aquest programa s'inclou en l'oferta de formació del professorat de centres educatius del CEFIRE CTEM de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per segon any consecutiu. Durant el passat curs escolar, un total de 13 centres educatius de la Comunitat Valenciana van participar ja en aquest projecte. Actualment, està en curs la segona edició del curs i a causa del bon acolliment de les experiències anteriors ja està programada una nova edició el període de la qual d'inscripció s'obrirà a principis de desembre 2019.

Durant l'actual curs escolar els centres IES Enric Valor (Picanya), IES Alfonso XIII (la Vall d'Alba), IES Serpis (València), IES Jordi de Sant Jordi (València), CEIP Els Palmeres (Canet d'en Bereguer), CEIP Sant Isidre (València), IES L'Eliana, (L'Eliana), IES Ramón Llull (València), IES Alpuente (Alpont) i IES Camp de Turia (Llíria) participen en aquesta experiència.

Cada centre estableix el seu propi projecte de millora de la qualitat de l'aire, que és dissenyat pels seus professors i alumnes amb la tutoria de professionals en contaminació atmosfèrica i innovació social.

Determinar i establir les franges horàries amb millor qualitat de l'aire per a practicar esport, conéixer l'impacte sobre la salut de la contaminació atmosfèrica o comprovar si els nivells de contaminació augmenten en el moment d'entrada i eixida de l'alumnat pel major volum de trànsit a l'entorn del centre educatiu són alguns dels projectes triats enguany.

VÉOLO ha desenvolupat aquesta campanya d'activitats formatives en centres educatius per a la divulgació social d'estratègies que poden aplicar-se fàcilment al nostre dia a dia. El seu objectiu és millorar el nostre coneixement davant els efectes perjudicials en la salut de la contaminació atmosfèrica i com previndre'ls.

"IMPLICAR LES NOVES GENERACIONS"

Amb açò es pretén formar i implicar les noves generacions en els problemes mediambientals del seu entorn i en el desenvolupament de solucions que beneficien la comunitat, ja que ells seran en el futur els protagonistes del canvi social.

Aquesta iniciativa s'emmarca dins de VÉOLO, un projecte d'innovació social que el seu objectiu és millorar la qualitat de l'aire en les ciutats a través de la informació, la formació i la implicació de les persones. Segons l'Agència Europea de Medi Ambient, cada any es registren a Espanya més de 24.000 morts prematures per afeccions derivades de l'aire contaminat.

L'objectiu primordial de VÉOLO no és només oferir dades dels nivells de contaminació atmosfèrica, sinó que busca formar la ciutadania perquè sàpia interpretar-los i actuar sobre ells, ja siga adoptant les mesures preventives per a protegir les persones més vulnerables davant els seus efectes negatius sobre la salut (primordialment pacients amb malalties respiratòries o cardiorespiratòries/cardiorespiratòries), així com sumant-los al compromís de reduir els seus nivells d'emissió per a aconseguir una ciutat més responsable i compromesa amb el desenvolupament sostenible.