Marzà té confiança plena en Trenzano i diu sobre les ajudes: "Si algú ha fet les coses malament, que ho pague"

I sobre la investigació oberta per presumptes irregularitats en la concessió d'ajudes a l'ús de valencià en mitjans de comunicació, Marzà ha garantit que "no hi ha hagut voluntat de tractar ningú de forma diferent". "Si algú ha fet les coses malament i no ho ha justificat, que ho pague", ha postil·lat.

El conseller s'ha expressat en aquests termes durant un esmorzar informatiu del Forum Europa-Tribuna Mediterrània en ser interrogat per quina és "la línia roja" per a exigir la dimissió a Trenzano, després que un jutjat l'haja citat en qualitat d'investigat arran d'una denúncia del PP per suposades irregularitats en les ajudes al valencià atorgades a empreses de comunicació vinculades al germà del 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, Francisco Puig, qui també està investigat.

Sobre este tema, el titular d'Educació i Cultura del Consell ha defès al seu departament: "Som un equip honest i Rubén és honest i una bona persona. Estic segur que tot s'ha fet d'acord a allò que els tècnics han determinat".

En la mateixa línia, ha recalcat que "s'ha tractat tothom per igual i si algú ha fet les coses malament i no ho ha justificat, que ho pague".

Marzà -que ha subratllat la "col·laboració" de la Conselleria d'Educació "amb la justícia i amb tots els departaments"- ha recordat que la seua Conselleria ja ha sol·licitat a les empreses Canal Maestrat i Kriol Producciones que retornen subvencions per al foment de valencià per valor d'aproximadament 200.000 euros, com a resultat d'uns informes per al control d'aquestes ajudes duts a terme en les últimes setmanes i les conclusions de les quals ha traslladat a més a la Fiscalia i a Inspecció de Treball.

"NO HI HA LLOC A PERSECUCIÓ"

Per açò, el conseller ha considerat que "no hi ha lloc a eixa persecució" a Trenzano -qui estava present en l'esmorzar informatiu-, i ha incidit que confia "plenament en ell" i que és una persona a qui aprecia.

"Estem molt tranquils, no hi ha voluntat de tractar de forma diferent ningú per ser qui és", ha conclòs Marzà, les paraules de la qual han sigut rebudes amb aplaudiments per alguns assistents a l'acte.