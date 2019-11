El Ayuntamiento de Mérida lanza una campaña de cara a la Navidad en favor de juguetes no sexistas y no violentos

La delegada de Igualdad de Género, Ana Aragoneses, ha presentado este martes esta campaña, denominada 'Juega en Igualdad', en una rueda de prensa en la que ha destacado que los juegos y juguetes son "instrumentos socializadores, contribuyen al aprendizaje de las reglas, los símbolos, así como a desarrollar funciones psíquicas, físicas y sociales".

Así, ha señalado que entre los niños y las niñas uno de los mejores mecanismos de experimentación, creación y exploración para desarrollar las habilidades motoras es el juego, que "les permitirá fomentar la imaginación para ir modelando y conociendo el mundo real".

En este sentido, y ante la proximidad de las fiestas navideñas, "donde el bombardeo de publicidad y de juguetes por parte de los medios de comunicación es constante y en los que, en muchas ocasiones, los juegos y los juguetes aparecen recreando escenas sexistas y estereotipadas" se lanza esta campaña, ha explicado Ana Aragoneses.

"NO HAY JUGUETES DE NIÑOS O DE NIÑAS"

Una campaña en la que se propone tener en cuenta un decálogo para elegir juegos y juguetes no sexistas y no violentos, que defiende que el juego "es libre y espontáneo", por lo que "no hay juguetes de niñas o de niños".

También se defiende que "los colores no son de niños o de niñas, no tienen sexo", por lo que se insta a elegir los colores con libertad, así como a "escoger juguetes que respondan a las inquietudes y a la diversidad de cada persona", señala el Ayuntamiento de Mérida en este decálogo.

También se aconseja revisar los juguetes "para que sean seguros, acordes con la edad y libres de prejuicios sexistas", y que permitan a los más pequeños "cooperar y compartir espacios, tanto públicos como privados".

El decálogo aboga también por elegir juguetes "para desarrollar diversas capacidades y habilidades de niñas y niños, tanto juegos tranquilos, como aquellos que requieren actividad física", así como aquellos que "potencien la igualdad en la participación, así como el desarrollo de sentimientos y afectos, tanto para niñas como para niños", señala el Ayuntamiento de Mérida en nota de prensa.

Finalmente, insta a rechazar juguetes, juegos y videojuegos violentos, así como a fomentar "la resolución de conflictos de forma creativa, constructiva y positiva".

Advierten que las imágenes publicitarias de juguetes "muestran modelos estereotipados", frente a los anima a desarrollar imágenes diversas y libres de prejuicios, y a escoger juguetes, videojuegos y libros que "visibilicen y den protagonismo tanto a niñas como a niños".