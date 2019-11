Adelante Jaén exige al Ayuntamiento que abra expediente a Castillo por "deficiencias" en el transporte público

"Las últimas imágenes con goteras en el interior de los vehículos, la ausencia de ventanas en días de frío y lluvia o los incendios declarados en los motores han sobrepasado el límite de lo aceptable", ha indicado el concejal Javier Ureña, para quien estas imágenes sitúan a Jaén "al borde del subdesarrollo".

"Es inconcebible y la ciudadanía no puede soportar más este mal servicio con el que ni siquiera puede contar para sus desplazamientos cotidianos porque nunca se sabe si se va a llegar a tiempo", ha explicado Ureña.

Para Adelante Jaén, los incumplimientos reiterados en las condiciones del contrato "podrían ser causa suficiente para su rescisión y este extremo debe ser valorado por el Ayuntamiento de Jaén independientemente de lo que se concluya en el expediente sobre la nulidad de la prórroga", decisión que fue aprobada por el pleno de la Corporación.

"Castillo no ofrece un buen servicio a la ciudadanía y la realidad es que los autobuses se utilizan porque no hay un medio de transporte alternativo", ha subrayado Ureña. Los cambios sin aviso en los trayectos, los usuarios que no son recogidos en las paradas, los retrasos en las frecuencias de paso y "el deprimente estado" de los vehículos son, según el concejal, las principales causas del rechazo que muestra la ciudadanía al transporte público en la capital jiennense.

La preocupación entre los concejales de Adelante Jaén les ha llevado a incluir este problema en el orden del día de la próxima Comisión de Transparencia del Ayuntamiento donde se solicitará la presencia de la persona responsable que la empresa determine para explicar el número de líneas actualmente en funcionamiento, el total de vehículos destinados a cubrir el servicio, la plantilla de conductores y el estado de los autobuses.

Por otra parte, desde Adelante Jaén se ha solicitado a los usuarios de este servicio que exijan las hojas de reclamaciones -obligatorias en todos los vehículos- donde plasmar sus quejas y que remitan copia de las mismas a este grupo municipal para tener conocimiento de todas las irregularidades detectadas en el servicio y "la casuística que se produce, prácticamente a diario, en todos trayectos".