El Gobierno asturiano afirma que actuó con "rigor" en el caso de los jabalíes de Castrillón

Calvo ha respondido en el parlamento asturiano a una pregunta del diputado de Vox Ignacio Blanco, quien se ha interesado por si tenía previsto sancionar a la Asociación Nacional Animales con Derechos y Libertad (Anadel) y al Fondo para la Protección de los Animales Salvajes (Fapas) por, a su juicio, incumplir la ley de Caza actualmente vigente al trasladar a los animales.

En su respuesta, el consejero ha dicho que su departamento actúa de acuerdo a todos los requerimientos legales y que si los técnicos determinan que existe un motivo de sanción, la habrá. "Habrá distintas actuaciones en función de cómo avanzan los requerimientos", ha indicado.

En cualquier caso, Calvo ha pedido "seriedad" para todo lo que tiene que ver con el control de la fauna salvaje, dado que es un "tema serio". Ha lamentado que en estos temas haya organizaciones cómodas en la búsqueda de conflictos.

Blanco, por su parte, ha apuntado que él no busca conflicto alguno, pero que lo que no se puede hacer es la "vista gorda" con determinadas organizaciones mientras "se persigue" a los cazadores. No obstante, el diputado de Vox tuvo buenas palabras para Calvo. "Tengo pocas cosas que criticarle: es de los consejeros que peor herencia recibieron y mejor están haciendo las cosas", comentó.