CCOO y UGT llaman a movilizarse en CyL contra el "despido por enfermar" y pedir la derogación de las reformas laborales

Así lo han afirmado en rueda de prensa los secretarios generales de UGT y CCOO, Faustino Temprano y Vicente Andrés, respectivamente, quienes han presentado las concentraciones que se han convocado este miércoles, 27 de noviembre, frente a la Delegación y las subdelegaciones del Gobierno a las 12.00 horas. Además, se mantendrán reuniones con la delegada del Gobierno, Mercedes Martín, y con los subdelegados para hacerles llegar sus reivindicaciones.

Vicente Andrés ha asegurado que tras la sentencia "saltan las alarmas" porque respalda la reforma laboral de Mariano Rajoy de 2012, pero además sienta jurisprudencia y "desgraciadamente" tiene eficacia general.

Así, el máximo responsable de CCOO en la Comunidad cree que con el fallo se da "preeminencia" a la productividad y los intereses laborales frente a la salud de los trabajadores, de manera que importa más la empresa y los beneficios que la vida de un trabajador.

"Tratan al trabajador como un producto que se deteriora, se rompe y se tira", ha asegurado Andrés, quien ha agregado que el trabajador hace funcionar la empresa porque es "parte del proceso productivo" junto a la empresa.

En esta línea, ha reclamado un "mínimo de dignidad" y "respeto a la salud" porque despedir por enfermar "es lo más cruel e inmoral" en el mundo laboral, algo absolutamente desconocido hasta ahora a pesar de que desde 1980 se establecen unos parámetros de exceso de incapacidad temporal en las plantillas que hacían inviable sacar adelante un producto, pero ahora se "individualiza".

El secretario autonómico de Comisiones ha afirmado que es el "colofón" a la precariedad que ha llegado por una reforma laboral que ha elevado la temporalidad hasta el punto de que España es "líder" en Europa, hay trabajadores pobres, se ha perdido salario, se ha abierto más aún la brecha entre mujeres y hombres y el desempleo ha crecido hasta niveles de antes de la crisis.

Ahora, ha agregado, se suma esta sentencia, la cual rechazan, al igual que la reforma laboral, porque supone un deterioro del mundo de trabajo, mientras los datos de beneficios empresariales "chocan" contra las "peores" condiciones laborales de los trabajadores.

LAS MUJERES, MÁS PERJUDICADAS

Vicente Andrés ha incidido en que la sentencia afecta de manera más importante a las mujeres trabajadoras por las profesiones que desempeñan, que provocan bajas de corta duración por enfermedades o lesiones fruto de un trabajo que supone posturas forzadas, movimientos repetitivos o situaciones estresantes. Asimismo, ha apuntado a que puede generar otros problemas si obliga a los trabajadores a regresar a su puesto sin haberse recuperado, lo que puede afectar al resto de la plantilla.

"Introduce un elemento más de desigualdad hacia las mujeres", ha añadido Andrés, quien ha aseverado que se abre un espacio "desconocido", sin que se sepa hasta donde llegará su efecto, por lo que reclaman la derogación de la reforma laboral o, al menos, los aspectos más lesivos de la misma como este.

Por su parte, Faustino Temprano ha recordado que llevan "muchísimo tiempo" pidiendo la derogación de las reformas laborales del PP y el PSOE pero esta sentencia "es la gota que ha colmado el vaso" tras el retroceso de los derechos de los trabajadores y el "lastre" que suponen los cambios que se introdujeron para la redistribución de la riqueza.

Además, ha criticado que haya quien quiere mantener las reformas y se ampara en una nueva crisis, que ha negado, porque lo que puede haber es una "pequeña recesión" pero nada que ver con la época vivida y ha rechazado que la derogación de la reforma suponga perder empleo, ya que no ayudó a generarlo en su momento, sino a establecer más precariedad y temporalidad.

"Exigimos la derogación de las dos reformas sí o sí", ha afirmado Temprano, quien cree que si se mantienen las reformas se "aboca" a la reducción de empleo, pobreza y exclusión social a una capa cada vez más grande de trabajadores.

EFECTOS NEGATIVOS

El responsable de UGT ha recordado que hay temas muy lesivos como la ultraactividad, la ausencia de aplicación de convenios en muchos sectores en los que exclusivamente se rigen por el Salario Mínimo Interprofesional o, lo que es mucho más grave, se pueden presentar expedientes de regulación sin autorización administrativa y con una situación de beneficios, algo que han hecho muchas empresas. Asimismo, ha señalado las horas extras que se realizan sin contabilizarse, lo que supone un fraude a la Seguridad Social.

A todo eso, según Temprano, se suma la bajada "considerable" de las indemnizaciones por despido y ha rechazado que el Gobierno diga que el despido en España es caro, cuando es uno "de los más baratos" de la Unión Europea.

Temprano ha asegurado que la sentencia es un "castigo director e individual" al trabajador por estar enfermo y vulnera el derecho de permanencia en el trabajo y a la salud laboral.

Por ello, ha asegurado que los UGT y CCOO no permanecerán "impasibles" ante las "injusticias" y, además de estas movilizaciones que se celebrarán en Castilla y León y todo el Estado, recurrirán ante instancias europeas para que se derogue la sentencia.

Finalmente, ha reclamado "ya" que haya gobierno, que sea "estable, de progreso" y que la primera medida que tome sea la derogación de las reformas laborales.

Temprano ha advertido de que aunque se necesita una nueva legislación laboral y una reforma del Estatuto de los Trabajadores para adaptarlo al siglo XXI, no se sentarán en ninguna mesa de negociación si antes no se derogan las reformas porque no hay una situación de "equidad" con la parte empresarial.

Por su parte, la responsable de Salud Laboral y Juventud de CCOO en Castilla y León, Sheila Mateos, ha apuntado que los accidentes laborales crecen desde 2012, cuando se aplicó la reforma laboral pero al mismo tiempo se observa que hay una infravaloración de las enfermedades profesionales, ya que las mutuas derivan a muchos de los trabajadores al médico de familia por enfermedad común cuando lo que sufren es fruto del desempeño del trabajo, algo que considera que se puede incrementar a raíz de esta sentencia.