Asociación Empresa Familiar C-LM apela a la "complicidad" entre géneros para hacer de la desigualdad una "anécdota"

Así lo ha puesto de manifiesto durante el acto inaugural de la 'Jornada Mujer y Empresa' organizada por la entidad en el Cigarral de las Mercedes de Toledo, donde ha recordado cómo no hace mucho tiempo las mujeres no alcanzaban la mayoría de edad hasta los 25 años, y no salían de casa "a no ser que fueran a casarse o a un convento".

La licencia marital era necesaria "hasta para sacarse el pasaporte", y para "más escándalo" los hombres podían dar en adopción a los hijos sin tener en cuenta la opinión de la mujer.

El adulterio era delito "si lo cometía la mujer", y cuando lo hacía el hombre, "era una canita al aire". Y tras las primeras elecciones democráticas municipales, solo 62 mujeres consiguieron una Alcaldía. Con el ejemplo de Toledo, tras las elecciones del 79 fueron tres las mujeres que obtuvieron acta, hace solo 30 años.

Esta evolución, para De Mesa, es el ejemplo de haber pasado de "una sociedad en blanco y negro" a "ser casi referencia". "Lo que antes eran lustros o décadas, en este momento vemos que se asume en meses", ha celebrado.

Por ello, ha insistido en alcanzar "compromisos sin enfrentamientos entre hombre y mujer". "Nos necesitamos todos, será la única forma de que en complicidad consigamos lo que nos interesa", ha afirmado.

Con carácter previo y en declaraciones a los medios antes de arrancar la jornada, De Mesa ha puesto de manifiesto que en el entorno de la empresa familiar "cada vez hay más peso" del sector femenino.