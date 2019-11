Igualtat obri el termini per a iniciar el tràmit del reconeixement professional de cuidadors d'un familiar dependent

La creació d'aquest cens parteix de l'acord aconseguit entre la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, i la d'Economia Sostenible, Sectors Productius Comerç i Treball per a "impulsar un pla d'actuació dirigit a les persones cuidadores en l'entorn familiar que desitgen integrar-se laboralment en el sector professionalitzat d'atenció a persones depenents i no disposen d'una qualificació professional específica", segons ha assenyalat la Generalitat en un comunicat.

La directora general d'Atenció Primària i Autonomia Personal, Mercé M. Llopis, ha assenyalat que es tracta d'una iniciativa del Consell que "vol reconéixer públicament la figura de la persona cuidadora familiar atorgant-los la possibilitat d'obtindre la qualificació professional d'atenció sociosanitària a persones en el domicili o en institucions socials".

Per a la directora general, l'obtenció d'aquest reconeixement "facilita a les persones que no disposen de qualificació específica la seua integració laboral en el sector professionalitzat d'atenció a persones en situació de dependència".

Des de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives s'ha enviat una carta informativa a les persones cuidadores en l'entorn familiar susceptibles d'acollir-se a aquesta mesura, el nombre de la qual supera els 30.000, indicant-los els passos a seguir per a inscriure's en el cens i accedir a un procediment que tindrà en compte l'experiència com persona cuidadora en l'entorn familiar, i que es podrà completar amb uns mòduls formatius que s'oferiran per part de la Conselleria d'Educació i Labora.

PASSOS A SEGUIR

Segons publica el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, en primer lloc s'ha d'emplenar la sol·licitud d'inscripció en el cens de persones cuidadores en l'entorn familiar habilitat per a açò, que el seu objectiu és identificar què persones estan interessades a accedir a les qualificacions professionals.

Seguidament, la Conselleria d'Educació informarà a les persones inscrites sobre la convocatòria del procediment específic per a l'obtenció d'eixes qualificacions a través d'accions i cursos formatius amb una durada establida. Totes les persones poden obtindre informació més detallada sobre aquest procediment en els servicis socials dels ajuntaments.