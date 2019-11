València.- El PP demanarà revisar els contractes dels programes Emcuju i Empuju per a comprovar si s'ajusten a les bases

Segons ha informat el PP en un comunicat, per mitjà d'aquests programes Emcuju i Empuju, finançats pel servici d'ocupació de la Generalitat (Labora) i el Fons Social Europeu, s'han realitzat 329 contractes que han sigut qüestionats pels sindicats "per haver sigut aprovats per l'Ajuntament amb una qualificació A2 dels llocs que no estaria d'acord amb la titulació dels joves empleats".

Llobet considera "alarmants" les denúncies de sindicats i treballadors i ha demanat que "amb urgència" l'Ajuntament revise "si les contractacions són correctes o pot existir alguna deficiència quant al reconeixement del nivell que hauria de tindre cada lloc oferit en els programes".

"En el grup 'popular' anem a presentar una iniciativa a la Comissió d'Hisenda perquè pensem que els contractes poden no ajustar-se a les bases i és necessària la seua revisió per a evitar que l'Ajuntament cometa un frau amb aquests treballadors", ha denunciat.

Llobet ha demanat al govern municipal de Compromís i PSPV "la màxima diligència" per a comprovar que si les contractacions "estan tramitades de manera correcta". "Aquest tema és molt preocupant perquè afecta joves que estan ja treballant i podrien estar vinculats contractualment amb l'Ajuntament sense que se'ls considere correctament la seua titulació acadèmica i professional dins del lloc que estan ocupant", ha apuntat.