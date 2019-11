À Punt recorre els festivals de música valencians en 'Terra de festivals', del Low al Rototom

Els sis capítols estan protagonitzats pel Low Festival de Benidorm (Alacant), l'Arenal Sound de Borriana (Castelló), el Medusa Sunbeach de Cullera (València), el FIB de Benicàssim (Castelló), el Leyendas del Rock de Villena (Alacant) i el Rototom Sunsplash de Benicàssim.

El presentador és el músic i periodista Javi Ivànyez, que té una "àmplia i interessant" trajectòria i uns vincles consolidats amb la música i la creació audiovisual, destaca l'ens en un comunicat.

'Terra de festivals', a més d'endinsar-se en l'experiència dels concerts, l'ambient i les activitats de cada festival, exhibeix en cada capítol l'oferta turística de l'entorn i desplega una mirada global per a descobrir un tipus d'oci d'abast internacional que ha posicionat la Comunitat Valenciana com a territori europeus de referència en la cultura de festivals.

Cada programa es narra cronològicament, com faria un assistent, perquè l'experiència de l'espectador siga pareguda a una vivència real. També inclouen entrevistes amb alguns dels principals artistes que actuen en cada certamen.

La docusèrie incorpora les noves narracions actuals de les xarxes socials i els llenguatges musicals per a així acostar-se a les tendències juvenils i transmetre millor l'esperit festivalero.

EL LOW, "PIONER" EN SOSTENIBILITAT

El primer programa, aquest dimarts a la nit, se centra en el Low Festival de Benidorm amb una visita per la ciutat turística per excel·lència. Allí se celebra un festival que va començar el 2008, en plena crisi econòmica, i va ser "pioner" en la sostenibilitat mediambiental, després del que s'ha consolidat combinant propostes emergents amb llegendes internacionals com New Order, Portishead, Pixies, Massive Attack o The Chemical Brothers.

