Valencià, Castellà i Matemàtiques copen les places d'oposicions

Matemàtiques, Valencià i Castellà seran les especialitats que comptaran amb més places per a les oposicions docents convocades al juny. Així ho planteja la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, que presentarà en la pròxima Taula Sectorial d'Educació un esborrany de repartiment de places.

D'aquesta manera, Matemàtiques, amb 424 places pel torn d'ingrés lliure; Llengua Castellana i Literatura, amb l'oferta de 300 places; i Llengua i Literatura Valenciana, amb 300 més, seran les especialitats amb més llocs.

Es tracta de les matèries més nombroses –com ja va ocórrer en les oposicions de l'estiu passat– per dos motius. D'una banda, per a “estabilitzar les vacants creades en el sistema, i per un altra, perquè “van ser les que van quedar amb més places no cobertes en l'última convocatòria i que ara s'acumulen a l'oferta prevista per a juny”, segons Educació.

L'oferta de juny, que inclou 3.575 places d'ingrés lliure en el cos de professors de Secundària i altres cossos, arriba després que el mes passat s'acordara el calendari d'oposicions, que fixa que la part A del primer examen s'execute el dimecres 17 de juny, mentre que la part B es durà a terme l'endemà, el dijous 18. En aquesta oferta s'inclouen les 711 places convocades i no cobertes en les oposicions del juny passat.

Per cossos, el 77% de les 3.575 places del torn d'ingrés lliure són del cos de professorat d'Ensenyament Secundari (2.771). Dins d'aquest cos es convoquen oposicions a 30 especialitats diferents, però només cinc d'aquestes concentren més de la meitat de les places (el 54,3%). Són: Matemàtiques (424 places); Llengua Castellana i Literatura (300 places); Llengua i Literatura Valenciana (300 places); Inglés (253 places); i Geografia i Història (230 places).

Darrere d'aquestes hi ha cinc especialitats que convoquen 100 o més places cadascuna: Física i Química (157), Informàtica (150), Biologia i Geologia (110), Orientació Educativa (110) i Educació Física (100).

Les 20 especialitats restants que convoquen places del cos del professorat d'Ensenyament Secundari són: Economia (70), Dibuix (60); Francés, Música i Tecnologia, cadascuna amb 50 places; Filosofia i Formació i Orientació Laboral (FOL), les dues amb 40 llocs; i Intervenció Sociocomunitària i Administració d'Empreses, cadascuna amb 30.

Els segueixen quatre especialitats que ofereixen 25 places cadascuna: Organització i Processos de Manteniment de Vehicles, Assessoria i Processos d'Imatge Personal, Processos de Producció Agrària i Sistemes Electrotècnics i Automàtics. A més, es convoquen 21 places d'Organització i Gestió Comercial.

Tant per a Llatí com per a l'especialitat d'Organització i Projectes de Sistemes Energètics es convoquen 20 places, 15 per a Processos Sanitaris. Tanquen la llista dues especialitats amb 8 places cadascuna: Hostaleria i Turisme i Processos i Mitjans de comunicació.

Al cos de professorat tècnic d'FP es convoquen pel torn lliure 583 places de 18 especialitats. Les més nombroses són Sistemes d'Aplicacions Informàtiques amb 69 llocs; Operacions i Equips de Producció Agrària (50 places); i Mecanització i Manteniment de Màquines (48 vacants).

Algunes de les altres 15 especialitats són: Processos de Gestió Administrativa (45), Instal·lacions Electrotècniques (40), Serveis a la Comunitat (40), Procediments Sanitaris i Assistencials (35), Cuina i Pastisseria (34), Processos Comercials (34), Manteniment de Vehicles (32), Perruqueria (31), Equips Electrònics (25), Serveis de Restauració (21), Tècniques i Procediments d'Imatge i So (20), Estètica (17), Patronatge i Confecció (15), Laboratori (10), entre altres.

Altres disciplines

També es convocaran 60 places per al cos de professorat d'Escoles Oficials d'Idiomes (EOI) i 33 de sis especialitats per al cos catedràtic de Música i Arts Escèniques. Més de la meitat d'elles són de Repertori amb Piano per a Instruments (13) i de Composició i Repertori amb Piano per a Veu (cadascuna amb sis places).