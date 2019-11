Parra, una altra vegada a judici pel cas Banc de València

L'Audiència Nacional torna a jutjar des d'aquest dilluns a l'exconseller delegat del Banc de València Domingo Parra per manipular els procediments interns de l'entitat financera per a afavorir i concedir préstecs a un grup d'empreses, causant així un crebant econòmic de més de 93 milions d'euros.

Parra, condemnat recentment per l'Audiència Nacional a quatre anys de presó per causar un forat de 198 milions d'euros a l'entitat financera, s'enfronta a la mateixa pena de presó que sol·licita la Fiscalia pel delicte continuat d'administració deslleial.

En el banc dels acusats se senten també els empresaris Bautista Soler, María Victoria Soler i Vicente Fons, per als quals el Ministeri Públic demana quatre anys de presó com a cooperadors del mateix delicte; així com un quart empresari, Rafael Ruiz-Jarabo, per al qual demana tres anys de presó.

Segons explica l'escrit d'acusació de la Fiscalia, gran part del creixement de la inversió creditícia del Banc de València va ser possible gràcies al finançament d'operacions “d'import elevat i desproporcionat per al balanç, per als recursos propis i per a la capacitat de gestió” de l'entitat.

En aquesta ocasió es tracta de l'operació de finançament desenvolupat entre gener i març de 2007 a les empreses del denominat Grup Soler –format per les mercantils dels quatre empresaris acusat– per l'import de 312 milions d'euros perquè la Caixa del Mediterrani (CAM) poguera adquirir una participació en Metrovacesa.