Felip VI demana reforçar la ciència en els Premis Rei Jaume I

“Espanya ocupa el desé lloc en producció científica i lidera internacionalment nombrosos camps de la ciència, però no estem ni molt menys on hem d'estar, on ens mereixem i aspirem a estar”. Amb aquest al·legat, el rei Felip VI va reclamar aquest dilluns, en el lliurament dels Premis Jaume I, una major inversió de les institucions públiques i les empreses privades en investigació i noves tecnologies.

“El suport a la ciència és un encertat lloc comú; així i tot, és una cosa que mai hem de donar per fet. Espanya ha d'aspirar al fet que, com en altres països avançats, s'incremente la inversió en la formació de les persones i en I+D. I això ni es regala ni s'aconsegueix per atzar”, va subratllar el monarca durant el seu discurs en la Llotja de València, on va entregar els sis guardons als premiats: Xavier Tolsa (Investigació Bàsica); José García (Economia); Pura Muñoz (Investigació Mèdica); José Antonio Sobrino (Protecció Medi Ambient); Anníbal Ollero (Noves Tecnologies) i Carlota Pi Amorós (Emprenedor).

Acompanyat per l'alcalde de València, Joan Ribó, el president de la Generalitat, Ximo Puig, i el ministre de Ciència i Innovació, Pedro Duque, el monarca va expressar la seua “alegria” per tornar a València i no va dubtar a utilitzar el valencià per a destacar l'”esperit emprenedor i el caràcter innovador” de la Comunitat.

En el seu torn de paraula, Puig va afirmar que la ciència és “la millor vacuna enfront de la visceralitat, la irracionalitat i l'esperit de ‘mori la intel·ligència’ que alguns intenten inocular en la nostra societat”, i va considerar els Premis Jaume I com els “Nobel valencians”.

Creats en 1989 i dotats amb 100.000 euros, aquests guardons són els més importants de la Comunitat i dels més prestigiosos de quants s'entreguen a Espanya. El seu objectiu és promocionar la investigació i el desenvolupament científic. Per aqueix motiu, els guardonats han de destinar part del premi a la innovació o l'emprenedoria.

En nom dels premiats va intervindre la científica valenciana Pura Muñoz, qui va insistir en les reivindicacions de Felip VI i va advertir que a Espanya “fa falta finançament i una política científica valenta a llarg termini”; i va demanar també més suport per als “joves emprenedors”.

Després de recordar que en els últims deu anys “la inversió de l'Estat ha minvat enormement”, Muñoz va lamentar que els joves investigadors i emprenedors “marxen a l'estranger i no puguen tornar”, al mateix temps que va denunciar que la majoria de laboratoris d'Espanya “treballen en condicions precàries”. Durant el lliurament de guardons es va recordar a la científica Margarita Salas, morta recentment i que va obtindre fa 25 anys el Jaume I d'Investigació Bàsica. També va haver-hi esments al Dia Internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones.

Sis categories guardonades

Investigació Bàsica. Xavier Tolsa. Doctor en Matemàtiques i professor d'investigació en ICREA i en la UAB.

Economia. José García Montalvo. Doctor en Economia i catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra (UPF).

Investigació Mèdica. Pura Muñoz. Doctora en Ciències i catedràtica de Biologia Cel·lular en la UPF i en ICREA.

Protecció del Medi Ambient. José Antonio Sobrino. Doctor en Física i catedràtic en la Universitat de València.

Noves Tecnologies. Anníbal Ollero. Doctor en Enginyeria Industrial i catedràtic en la Universitat de Sevilla.

Emprenedor. Carlota Pi Amorós. Enginyera Industrial. Cofundadora i presidenta executiva de l'empresa Hola Llum.