La carrera cultural por aprovechar la hazaña de Magallanes y Elcano

El 20 de septiembre de 1519, cinco naves partieron de Sanlúcar de Barrameda. Formaban una misión de exploración comercial de la Corona de Castilla, con una tripulación internacional y capitaneada por el portugués Fernando de Magallanes. Su objetivo no era dar la vuelta al mundo, sino encontrar una ruta alternativa a la islas de las Especias que no dependiera de las aguas controladas por Portugal. Tres años después, el 6 de septiembre de 1522, volvía a puerto una sola de aquellas naves, la Victoria, capitaneada por el marino vasco Juan Sebastián Elcano, con el objetivo cumplido, pero con un éxito histórico aún mayor: haber completado la primera circunnavegación al planeta Tierra de la Historia.

Las industrias culturales y de ocio, siempre atentas a las tendencias, han entendido que el quinto centenario de aquella gesta, española pero también de la humanidad, debería resultar un buen filón. A falta de alguna celebración de Estado -de momento ha habido más polémica que actos- en España ya se están viendo exposiciones, conferencias, una película de animación y tres novelas sobre el asunto. Y se esperan más en los próximos años.

"Realmente la gran hazaña que llevó a cabo ese grupo de cerca de 250 hombres entre 1519 y 1522 al servicio de la Corona castellana, es una proeza digna de ser relatada muchas veces, y desde diferentes puntos de vista", asegura la historiadora María Saavedra, directora de la Cátedra Internacional CEU Elcano. Primera Vuelta al Mundo, a 20minutos.

"Hasta ahora, Juan Sebastián Elcano era un personaje casi desconocido para el gran público", explica Saavedra que destaca que se están muchos publicado libros y novelas sobre este personaje en los últimos meses, "casi más en el último año que a lo largo del último medio siglo".

Y es cierto que ha sido la industria editorial la que antes ha sabido apreciar el encanto y la ausencia de ficciones sobre Elcano y su viaje. Entre septiembre y octubre se lanzaron en España tres novelas históricas relacionadas con este tema: La ruta infinita, de José Calvo Poyato (Harper Collins Ibérica), Poniente, de Álber Vázquez (Esfera de los Libros) y El mapa del fin del mundo, de Ignasi Serrahima (Ediciones B). Tres novelas muy diferentes pero que coinciden en poner el foco en un mismo protagonista: Elcano.

¿Por qué no se había tratado demasiado esta gran aventura antes? "Llama la atención, pero en España no tanto", afirma Calvo Poyato, "somos muy poco dados a realzar nuestros actos más brillantes y gloriosas: si aquel viaje hubiera acabado en un desastre absoluto, seguro que habríamos tenido novelas y películas". "Este es un país que tiene los brazos caídos y es apático y eso nos afecta a todos, incluidos los novelistas. Nos impregnamos de la atmósfera del país", coincide Álber Vázquez. Serrrahima, por su parte, coincide con los primeros en "esa falta de habilidad tan propia de nuestro país para poner en valor lo mucho y muy bueno que tenemos", y añade otro factor: "La hegemonía cultural anglosajona actual, que menosprecia la historia que no le es propia".

1 La ruta infinita José Calvo Poyato (Harper Collins Ibérica) La novela de Calvo Poyato no sólo relata el viaje, sino que también explora un periodo previo ambientado en Lisboa porque "no podemos entender la expedición sin el contexto: la gran rivalidad entre Castilla y Portugal". Además, esa parte llena de espías, sabotajes e intrigas es "agua bendita para un novelista".

2 Poniente

Álber Vázquez (Esfera de los Libros) De las tres novelas es la que más ampliamente relata la expedición en un tono aventurero y épico. Vázquez explica que la ficción añade la "capa de la emoción" a la Historia. Y aunque le ha salido una novela de más de 600 páginas reconoce que podría haber escrito, solo de aquel viaje, una serie "al estilo de los Episodios Nacionales de Pérez Galdós".

3 El mapa del fin del mundo Ignasi Serrahima (Ediciones B) Serrahima opta por novelar la biografía de Juan Sebastián Elcano, en primera persona y desde "su nacimiento hasta después de su muerte" y narra, no solo sus hazañas, sino también sus amoríos. Sobre el propio viaje, está seguro que "seguro de que el viaje debió ser más épico, espantoso y terrible de lo que cualquier escritor actual pueda reflejar".

¿Por qué se han fijado los tres en Elcano y menos en el quizá más conocido y comandante inicial de la expedición, Magallanes? "No hay circunnavegación de Magallanes y Elcano. Hay circunnavegación cuando Elcano toma esa decisión a la muerte de Magallanes. No debemos tener complejos en decirlo porque así fue", afirma Calvo Poyato. Serrahima describe al marino vasco como "uno de los personajes más apasionantes de la historia, pero es también oscuro, desconcertante y contradictorio. Es fascinante en su misterio". Vázquez se adentra en Elcano retratándolo como "el típico hombre de mar vasco": "Todo lo que leía me conducía a esa imagen, Soy de familia de marinos y para mí resultó muy sencillo ponerme en su piel".

La aparición de estas novelas, y de las películas están en producción, muestran algo que "le gusta resaltar" a la historia María Saavedra: "Las grandes historias gustan, y si son verdaderas o tienen base de verdad, gustan todavía más. En estos tiempos en que los súper héroes arrasan en el cine y en los cómics… ¿cómo no poner en valor la vida épica de grandes héroes de nuestra historia? No llevaban capa, ni martillo, ni eran capaces de volar. Pero tenían un espíritu de aventura, un deseo de conocimientos y -¿por qué no mencionarlo?-un afán de gloria que suplían con creces esos súper poderes de ficción". Y concluye que "es necesario que se relate no una vez, sino muchas y desde diferentes puntos de vista, utilizando los medios escritos y audiovisuales, la gran proeza que fue una expedición que marcó para siempre un nuevo futuro en la historia de la navegación".

Animación, serie y película

Las industrias audiovisuales también se están sumando a esta carrera por el V Centenario de la primera vuelta al mundo, pero de manera más pausada. Este 2019 pasó por los cines españoles, sin hacer demasiado ruido, la disfrutable película de animación española Elcano y Magallanes, la primera vuelta al mundo. Anunciadas, aunque sin noticias en los últimos meses sobre ambos proyectos, están Sin límites, una superproducción con capital español -un presupuesto de unos 25 millones de euros, el británico Simon West de director y un casting internacional- y una serie titulada Primus, que a comienzos de este año estaba poniéndose en marcha. La gran película o serie sobre Magallanes y Elcano sigue pendiente.