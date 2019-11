Se juega la vida en 'Got Talent' al ser atropellado por un todoterreno: "Soy un amante del riesgo"

Eduardo Aramayo protagonizó este lunes en la primera semifinal de Got Talent el número más tenso de la quinta edición del programa. El concursante, que aguantó una losa de una tonelada sobre su estómago, le preparó una "sorpresa" a los miembros del jurado en la segunda parte de la actuación. Y es que este se dejó atropellar en directo por un todoterreno.

El talent le había prometido a los jueces que se iba a superar en la penúltima fase del concurso, por lo que, tras pasar un riguroso reconocimiento médico, regresó dispuesto a "arriesgar su vida": “Cualquier error puede ser letal para mí, no me andaré con tonterías. Soy un amante del riesgo y quiero ganar. Puede que lo cuente… o puede que no”, barajó.

De esta manera, el aspirante puso en un puño el corazón del Nuevo Teatro de Alcalá, pero salió victorioso. "Estoy bien, con ganas de más", apuntó cuando fue preguntado sobre su estado al final de la actuación. Asimismo, Edurne y Paz Padilla no fueron capaces de mirar las pruebas a las que se sometió Aramayo.

En el momento de las valoraciones, Risto Mejide fue claro: "Te pedimos que arriesgases más y lo has hecho". Por su parte, Dani Martínez no escondió su asombro: "Ha sido absolutamente increíble y ha sido impactante verlo de cerca", dijo el cómico.

La bronca de Paz Padilla: "Te admiro, pero valora tu vida"

"He sido incapaz de verlo. Pero te felicito porque para ti era una superación, un reto, y lo has conseguido”, valoró a continuación Edurne, que se mostró muy seria ante el concursante. Finalmente, Paz Padilla, entre lágrimas, se sinceró tras el malestar que le provocó ver la actuación.

La gaditana le pidió que recapacitase sobre lo que acababa de hacer, ya que se había "jugado la vida" y se había arriesgado a destrozar la de su familia; en especial la de su hija: "Yo no puedo con estas cosas. He visto cómo te han atropellado el pie... y tienes una vida maravillosa por delante. No hagas más el tonto. Te respeto y te admiro, pero valora tu vida", le recriminó duramente Padilla.

Finalmente, Aramayo no pasó a la Gran Final, ya que el público no lo colocó entre los más votados. De esta manera, los concursantes que pudieron pasar a la última fase Got Talent fueron el pequeño Hugo, que tocó el tambor con tan solo dos años; el bailarín Pitu, que demostró sus cualidades sobre el escenario bajo el nombre de Pitubeyoncé; y Hermes, un aspirante que enamoró con su delicadeza y elegancia en un número de pol dance aéreo.