'El bribón' se estrena en Cuatro entregando 4.000 euros a sus primeros concursantes

Día de estreno en Cuatro. El concurso El bribón, presentado por Pablo Chiapella [actor conocido por su papel de Amador en La que se avecina], entregó su primer premio y los afortunados fueron Cecilia y Juan, que se llevaron 4.000 euros.

Chiapella comenzó diciendo: "Bienvenidos al concurso en el que no te puedes fiar de nadie, y mucho menos del presentador porque tenemos 70.000 euros para repartir cada día y me cuesta un poquito darlos. En realidad, no quiero darlos. Para ganar hay que ser muy listo y muy jeta, y en eso, no me gana nadie".

Arranca #ElBribónEstreno con @Pablochape y las dos primeras parejas de concursantes, que lucharán por llevarse el premio de 70.000€ 💶👏 ¡¡No te lo pierdas!! Puedes seguirlo en directo en @cuatro 👉https://t.co/QShQUnwWF5pic.twitter.com/lYL0kbuYVS — El Bribón (@elbribontv) November 25, 2019

Al final, la pareja finalista fue la formada por Cecilia y Julián, unos alicantinos que comentaron su deseo de destinar el dinero del premio [que tiene que ser para un proyecto personal o profesional] para abrir un centro de vida integral para mejorar el cuerpo y la mente.

Ambos contaron con la ayuda de Eva Isanta y Ernesto Sevilla, compañeros del presentador en la serie de Telecinco. Comenzaron luchando por 40.000 euros, pero al cambiar dos de las bolas de colores, finalmente quedó reducido a 4.000€.

.@evaisantaf y Ernesto Sevilla consiguen que nuestros concursantes pasen a la tercera fase con 40.000 euros. ¡Lo han hecho genial! ¡¡Gracias chicos!! #ElBribónEstreno 👉 https://t.co/QShQUnwWF5pic.twitter.com/Y8EKR2YIbu — El Bribón (@elbribontv) November 25, 2019

Ambos repetirán en el programa del día siguiente para intentar aumentando esa cifra, pero Cecilia y Juan ya pueden presumir de ser los primeros ganadores de El bribón.