Más de 2.000 personas reclaman en Valladolid protección institucional para las mujeres víctimas de violencia machista

La manifestación, convocada por la Coordinadora de Mujeres de Valladolid, ha partido a las 20.00 horas de la Plaza de Fuente Dorada desde donde han partido los asistentes, liderados por una pancarta que rezaba '#1.027 asesinadas ¿Culpables? ¿Responsables? ¿Cómplices?'.

Al ritmo de la batucada que acompañaba a la protesta, los manifestantes han avanzado entre gritos de 'Violencia machista, violencia terrorista', 'No se han muerto, las han asesinado', 'La lucha será feminista o no será', 'No es no, lo demás es violación' o 'Sola o borracha: quiero llegar a casa', entre otros.

Además, entre la marea de asistentes podían verse otras pancartas con lemas como 'Nos queremos libres y vivas. Violencias machistas cuestión de Estado, ya', 'Ante la violencia machista: organízate y lucha' o 'Ante violencias machistas, revolución feminista'.

Minutos antes de comenzar la marcha, la portavoz de la Coordinadora de Mujeres de Valladolid, Marisol Morais, ha recordado que esta manifestación con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres "no se convoca como hecho aislado, sino que da continuidad a todas las movilizaciones que se celebran a lo largo del año".

Sin embargo, ha señalado que, en esta ocasión, está dedicada a la clase política ante la "contradicción" que, a su juicio, supone que España tenga "una de las mejores leyes de protección contra la violencia machista" al tiempo que las instituciones responsables "no protegen a las mujeres".

"Este año, la movilización va dirigida a los políticos y las instituciones porque no queremos más palabras vacías, ni fotos de poses, ni más minutos de silencio, sino que empiecen a construir y a dedicar tiempo y dinero a medidas contra la violencia machista y que cumplan el pacto de estado", ha incidido Morais.

En la misma línea, la portavoz del Foro Feminista, Nina Infante, ha reclamado sentencias "justas", pero también ve "imprescindible" la prevención de la violencia "desde la más tierna educación" para "evitar llegar a este extremo".

Por su parte, la secretaria de Mujer y Políticas de Igualdad de CCOO en Castilla y León, Yolanda Martín, ha recordado que la violencia machista está presente en toda la sociedad "de forma estructural", al tiempo que ha llamado a poner el foco de atención sobre la "violencia institucional". "Nos ha costado mucho alcanzar estos derechos y no podemos retroceder ni un paso", ha aseverado.