Un hombre muere tras contraer una infección rara al ser lamido por su perro

Un hombre alemán de 63 años ha muerto a causa de una infección rara que contrajo como resultado de que su perro le lamiese, según recoge el medio estadounidense CNN.

El fallecido presentaba una infección provocada por la bacteria capnocytophaga canimorsus, que se encuentra comúnmente en la boca de perros y gatos y que en algunos casos singulares se ha documentado que puede transmitirse a los humanos.

"Su única mascota, su perro, lo había tocado y lamido, pero no le había mordido ni herido en semanas anteriores", han detallado unos médicos del Hospital de la Cruz Roja de Bremen en un artículo publicado en el European Jornal of Case Reports in Internal Medicine.

Los primeros síntomas que el hombre reportó fueron similares a los de una gripe, pero más tarde degeneraron en una sepsis severa y púrpura fulminante, un trastorno agudo que se manifiesta en forma de manchas de sangre, hematomas y decoloración de la piel, así como necrosis.

El paciente fue atendido en cuidados intensivos, pero los médicos no lograron frenar la enfermedad y finalmente murió a consecuencia de una insuficiencia orgánica múltiple.

"Los dueños de mascotas con síntomas banales, por ejemplo, similares a la gripe, deben buscar urgentemente atención médica si se vuelven inusuales", escribieron los autores del artículo.

Otros casos

No se trata del primer caso registrado de contagio de infecciones raras por esta vía. Por ejemplo, en mayo de este año una mujer de Ohio (EE UU) perdió las manos y las piernas por una infección de esta misma bacteria.

Según los médicos que se ocuparon del caso, la infección probablemente ocurrió cuando su cachorro de pastor alemán le lamió en una herida abierta.

Otro caso tuvo lugar en Wisconsin (EE UU ) el año pasado, cuando los médicos tuvieron que amputar parte de la nariz y las extremidades de un hombre debido a una infección de este microorganismo.

La bacteria capnocytophaga canimorsus forma parte de la flora habitual en la boca de un perro y generalmente no se contagia a los humanos ni causa enfermedades significativas. Sin embargo, en casos muy particulares y de manera rara, puede ser el origen de enfermedades infecciosas muy graves.