Miles de manifestantes se congregan en Plaza España con motivo del 25N

Los manifestantes han empezado pasadas las 19.15 horas de la tarde un recorrido que pasará por las avenidas de Palma y terminará en la plaza de la Reina, donde la organización ha preparado un escenario y una pantalla para la lectura del manifiesto.

Durante el trayecto se ha podido escuchar 'No son muertas son asesinadas', así como leer en carteles las frases 'Som les tancades en Cies', 'Som les Desaparegudes', 'De camino a casa quiero ser libre no valiente', 'Tu heteropatriarcado me heterroriza' o 'Contra las violencias machistas ni una menos'.

((Habrá ampliación))