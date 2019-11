Ferran Morell, experto en neumología: "La exposición continua a las plumas del edredón puede inflamar los pulmones"

Tras el informe publicado esta semana por médicos británicos relacionado con el paciente que desarrolló una enfermedad pulmonar como consecuencia de las plumas de un edredón nórdico, el Doctor Ferran Morell, pionero en el descubrimiento de esta patología, aclara a 20 Minutos las dudas sobre el peligro de usar este tipo de ropa de cama.

¿Cómo se denomina la enfermedad pulmonar causada por las plumas del edredón nórdico?

Esta afección causada por la exposición continuada a las plumas se denomina neumonitis por hipersensibilidad. Esta enfermedad puede ser aguda, que dura meses, o bien se puede encontrar en la fase crónica, lo que puede acabar en fibrosis pulmonar.

Como catedrático en medicina especializado en neomología, ¿cómo definirías la neumonitis por hipersensibilidad?

Esta enfermedad provoca una inflamación en el pulmón por exposición a las plumas, pero no hay que alarmar, no enferman todos los que se exponen a ellas, sino que hay personas que están predispuestas genéticamente, es decir, que tienen una predisposición especial.

Usted lleva publicando estudios sobre esta patología desde el año 2000, ¿cuáles son las causas de esta patología?

Además de las plumas de edredón, esta patología también está causada por exposiciones a hongos, humedades, aerosoles, saunas húmedas y por el contacto a las plumas de pájaros o de almohadones de plumas.

Y en cuanto a los efectos, ¿qué síntomas tienen las personas que padecen esta enfermedad?

Algunos de los síntomas de esta patología en la forma aguda son la fiebre o febrícula y ahogo al respirar. En la forma crónica se va sucediendo poco a poco en el tiempo y, muchas veces, en la fase avanzada, desemboca en fibrosis pulmonar que causa síntomas como tos o ahogo al caminar, lo que se conoce como disnea.

¿Cómo se trata a los pacientes que tienen neumonitis?

Para tratar la neumonitis, lo primero que hay que hacer es evitar el contacto con las plumas. Después, se aplicaría un tratamiento de corticosteroides y Micofenolato.

¿Es necesario deshacerse del edredón de plumas en todos los casos?

Sí, lo mejor es evitar el contacto con el edredón. Ahora estamos haciendo un estudio con un equipo francés. Ellos han probado a calentar las plumas a más de 100 grados y así se podría seguir usando el edredón, pero son investigaciones muy preliminares.

¿Es conveniente dejar de usar los edredones?

Esto se da en muy pocos casos, no hay que crear alarma. Además, la neumonitis por hipersensibilidad no es una enfermedad de mal pronóstico, no es algo alarmante.

Una consecuencia de la neumonitis es que puede causar, en casos avanzados, fibrosis pulmonar, ¿qué es esta patología?

Es una enfermedad ideopática, lo que significa que no tiene causas. Se descubrió en el año 2000 y por sus características en el escáner y en la auscultación los autores creyeron que se trataba de una enfermedad auténtica e individualizada. Hace mucho tiempo que defiendo que la fibrosis es una afección consecutiva de otras enfermedades. Ahora, se ha publicado en una revista inglesa un estudio del doctor Raghu, un gran experto que reconoce que, efectivamente, la fibrosis no es una entidad propia, sino secundaria de otras enfermedades.

BIO: Doctor Ferran Morell

El doctor Ferran Morell es catedrático en medicina en la Universidad Autónoma de Barcelona, especializado en neumología, científico y docente. Por otro lado, fue jefe del Servicio de neumología del Hospital Universitario de la Vall d’Hebron hasta el año 2014. Fue organizador del primer trasplante pulmonar con éxito del Estado en 1990 y, también, del centro de referencia en enfermedades ocupacionales y laborales respiratorias. Calcula haber realizado personalmente unas 150.000 visitas. Ha participado en 40 proyectos como investigador y cuenta con 305 publicaciones originales en revistas nacionales e internacionales y con 489 conferencias invitadas impartidas.