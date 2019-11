Los trabajadores del Grupo Social ONCE se movilizan contra la violencia a la mujer

Según informa la organización en una nota de prensa, su manifiesto hecho público destaca que "luchar contra la violencia de género es una responsabilidad social que nos atañe a todos, al Gobierno, Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, jueces, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, profesionales sanitarios y a cada uno de nosotros, los más de 73.800 trabajadores que formamos parte del Grupo Social ONCE".

"Prestar ayuda a una víctima de violencia de género, dar un paso adelante y no una mirada atrás, debe ser una premisa social asumida por todas las personas. La única salida contra esta lacra es denunciar, y si la mujer afectada no da ese primer paso, los mecanismos de protección no se ponen en marcha. Ese primer paso le permitirá salir del laberinto del miedo y la impotencia", ha afirmado el texto que firman el presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda, y el director general, Ángel Sánchez.

La ONCE lleva esta reivindicación al sorteo de este lunes con cinco millones y medio de cupones en toda España que llevan como lema central 'Stop violencia de género' con una mano abierta y el número de atención gratuito a las víctimas 016.

La ONCE, a través de su Observatorio de Igualdad de Oportunidades, y con el fin de prevenir y erradicar la violencia de género, especialmente en el caso de mujeres ciegas, ha elaborado una amplísima Estrategia de la Lucha contra la Violencia de Género, basada en normas nacionales e internacionales y avalada por el Consejo General de la ONCE en marzo de 2013.

En este documento se señala que más de la mitad de las mujeres con discapacidad ha sufrido abusos, cifra tres veces superior al resto de féminas, según el Consejo de Europa.

Por ello, el Grupo Social ONCE desarrolla una estrategia para prevenir y erradicar la violencia de género dirigida a las mujeres afiliadas, con el objeto de mejorar su atención y prevención. Además, ofrece información sobre violencia de género y los derechos de las víctimas, así como formas de actuar en caso de detectarlo.