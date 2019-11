Gabriela Chotro, nueva decana de la facultad de Psicología de la UPV/EHU

En su trayectoria académica la nueva decana ha compaginado su labor docente, principalmente en posgrado y doctorado, con la investigación en el campo de la Psicobiología del desarrollo y el aprendizaje, estudiando los efectos de la exposición al alcohol en el desarrollo temprano.

Además, desde 1996 es miembro del grupo consolidado 'Aprendizaje y Memoria' de la Universidad del País Vasco, en el que dirige una de las líneas de investigación.

Ha realizado estancias de investigación y mantiene colaboración científica con el Center for Developmental and Behavioral Neuroscience, Binghamton University, NY, EE.UU. y con el Centre des Sciences du Goût et de l'Alimentation en Dijon, Francia. En cuanto a su experiencia en gestión, ha sido vicedecana de Calidad y Comunicación de esta Facultad (2017-2019), coordinadora del máster en Psicología, Individuo, Grupo, Organización y Cultura (2010-2013), responsable del Programa de Doctorado en Psicología (2010-2019) y directora de la Escuela de Máster y Doctorado de la Universidad del País Vasco (2013-2017).

A la nueva decana le acompañan Naiara Arriola secretaria académica; Edurne Maiz, vicedecana de Prácticas y Posgrado; Aitziber Azurmendi vicedecana de movilidad; Izarne Lizaso vicedecana de ordenación académica; Laura Vozmediano vicedecana de Estudios de Grado y Calidad; Alaitz Aizpurua como vicedecana de Alumnado y Comunicación; y Loli Alonso como administradora del Centro.