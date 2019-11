La hija del hombre asesinado en Sencelles: "A mi padre no hacía falta matarlo para robarle"

20M EP

La hija del hombre asesinado en Sencelles en mayo de 2017 ha asegurado este lunes, durante el juicio por este crimen, que su padre no podía defenderse de un ataque porque sufría una minusvalía fruto de un accidente de tráfico. "A mi padre no hacía falta matarlo para robarle, no hizo falta todo lo que le hizo, bastaba con que le empujara", ha declarado.