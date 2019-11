La Policia rescata d'un balcó a València una dona suposadament agredida per la seua parella després d'un avís de veïns

Segons han informat a Europa Press fonts d'aquest cos de seguretat, els fets van succeir sobre les 21.39 hores d'aquest diumenge quan la sala del 092 va rebre una telefonada en la qual es comunicava que una persona estava agredint una dona en un edifici de València.

Segons testimoniatges dels veïns, en el tercer pis de l'edifici s'estaven escoltant colps i amenaces durant la nit, encara que en la casa eren habituals les discussions, els colps i els insults. Els residents en la casa no van obrir els agents, que van haver d'accedir amb una pistola taser.

En l'interior, els policies van trobar a la víctima oculta i "aterrida" en el balcó, amb ferides en el llavi i galta, mentre que en el saló hi havia tot tipus d'objectes escampats pel sòl. La dona, al principi, es negava a interposar denúncia contra la seua parella, amb la qual mantenia una relació de prop d'un any.

L'home, que no va oposar resistència als agents, va quedar detingut per un delicte de violència de gènere. La Policia Local recorda en el seu compte de Twitter a les víctimes, en el Dia contra la Violència de Gènere, que no estan soles i que els agents estan "per a servir-te i protegir-te".