La Unió Vegetariana Espanyola demana menú vegetarià en tots els menjadors escolars valencians

Amb aquesta mesura, l'organització pretén que es garantisquen les diferents opcions alimentàries en tots els centres educatius d'ensenyament públic Infantil, Primària, Secundària i Educació Especial, així com "acabar amb la discriminació dels xiquets vegetarians" respecte als seus companys de menjador.

Es tracta d'una iniciativa pionera perquè l'únic antecedent és el cas d'Euskadi, on des del 2012 totes les escoles públiques tenen l'obligació d'oferir menú vegetarià per als alumnes que ho sol·liciten. En la resta d'Espanya, la decisió es deixa en mans de cada centre escolar.

En l'actualitat, les úniques variacions en els menjars escolars acceptats en el marc legal són per raons de salut i religioses, deixant fora les opcions ètiques o culturals, recorda VE en un comunicat.

El document presentat per Unió Vegetariana Espanyola a la Generalitat és una detallada proposta en la qual analitza tant el context social com les bases legals actuals. També destaca els beneficis de les dietes vegetarianes, tant per a la salut com per al medi ambient.

Com a exemple, l'informe arreplega testimoniatges que il·lustren la situació a la qual s'enfronten les famílies vegetarianes a l'hora de deixar els seus fills en els menjadors escolars. I defèn que hi ha raons socials i jurídiques per a regular la llibertat d'elecció sobre la base de les conviccions personals de l'alumne, a petició de les famílies.

MÉS INTEGRACIÓ I IGUALTAT

Per tot açò, l'organització vegetariana veu "una clara discriminació dels xiquets vegetarians, que es veuen afectats quan alguns centres sí ofereixen voluntàriament l'opció vegetariana mentre que uns altres no", si bé remarca que la incorporació del menú vegetarià "en cap manera posa en perill el manteniment de la pràctica dietètica convencional, però sí fomenta la integració i igualtat d'oportunitats".

També destaca l'existència de "consens en el món científic i mèdic sobre la validesa i idoneïtat de les dietes vegetarianes per a xiquets i adolescents, constituint un model nutricionalment correcte i saludable quan estan adequadament planificades". I recorda que "existeix un buit legal que deixa la decisió a favor o en contra als propis centres, deixant moltes famílies en situació de desemparament".

"Amb aquesta regulació, la Conselleria donaria una gran mostra de progrés i modernitat, realitzant un canvi pioner, que constitueix un gran pas per a donar resposta als nous temps i a una realitat que afecta cada vegada un sector més ampli de la societat", ha reivindicat David Román, president de l'organització amb seu a Alcoi (Alacant).