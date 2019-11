18 días sin rastro de Marta Calvo: todo lo que se sabe hasta ahora

Marta Calvo Burón, una joven de 25 años de Valencia, desapareció el 7 de noviembre “circunstancias inquietantes” tras quedar con un desconocido a través de una página de citas en Internet en la localidad de Manuel, comarca de la Ribera Alta. Han pasado 18 días y todavía no han dado con su paradero ni con el del hombre con quien había quedado.

La noche del 6 y 7 de noviembre

Su último rastro es de las 5:55 de la madrugada del 7 de noviembre y la sitúa en la vivienda alquilada de un hombre de nacionalidad argentina en la localidad valenciana de Manuel.

La Guardia Civil ha llegado al lugar porque la joven, tal como hacia siempre que quedaba con un extraño, había enviado la ubicación a su madre a través de un mensaje de WhatsApp. A partir de entonces, el móvil de Marta permanece desconectado, por lo que no se tiene ninguna pista de dónde se puede hallar ella o su cita.

"Extrañas circunstancias"

La Guardia Civil ha desplegado un dispositivo para tratar de localizar a Marta, cuya desaparición califican de en "extrañas circunstancias". Este lunes, según ha informado Levante-EMV, han empezado nuevos rastreos, en el que está previsto volver a utilizar al servicio cinológico del instituto armado, con perros adiestrados en la detección de personas. Este método ya fue usado el miércoles de la semana pasada. De hecho, fueron conducidos al punto del casco urbano desde donde había enviado un mensaje a su madre con su última localización.

Por el momento, los investigadores están haciendo lo pertinente en estos casos: un rastreo de la zona y de las cámaras de vigilancia, así como un análisis de los contactos que pudiese haber tenido la joven en las horas previas a su investigación. Se investiga, asimismo, si era o no la primera vez que se producía un encuentro de este tipo entre ellos. De momento, y tras varias batidas por el pueblo, solo pueden afirmar que todas las líneas de investigación continúan abiertas.

Nadie ha visto nada en el pueblo

Los vecinos de la localidad, con apenas 2.500 habitantes, han declarado a varios medios de comunicación que no conocen a este hombre, que todavía no se ha podido identificar al hombre. Y tampoco, por la hora que era y porque el pueblo es muy pequeño, se ha encontrado ningún testimonio de alguien que la hubiese podido ver.

Además, el hecho de que la joven no sea de la localidad sino del municipio de Estivella, como confirmaron diversas fuentes, provoca aún más confusión en la población.

Hasta la misma alcaldesa de Manuel, Pura Atienza, ha explicado en una entrevista en Antena 3 que no conocía al vecino con el que quedó la desaparecida. "No conocíamos a este vecino, no tenemos noticias de cuándo empezó a vivir aquí", ha afirmado la regidora.

La familia de Marta

El hermano de Marta Calvo ha explicado al programa Cuarto al día, que el hombre con el que quedó Marta podría no ser un desconocido, sembrando así la duda de lo que haya podido pasar.

La abuela de la joven ha contado a este programa que están "desesperados" por saber si le ha "pasado lo peor". Mientras su amigo Fran, que la conoce de hace siete años, ha asegurado que "a veces se quedaba en su casa unos tres día y apagaba el teléfono porque no quería saber nada de nadie, pero nunca se había ido tanto tiempo".

Lo que se sabe del hombre



El varón de nacionalidad argentina residía en Manuel desde no hace mucho tiempo y también, aunque no existe una denuncia, se le considera desaparecido el mismo día que Marta. De hecho, la Guardia Civil le está buscando. El rastro de la joven se perdió en su vivienda, que según ha confirmado su casero Antonio, está precintada.