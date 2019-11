Instituciones de C-LM muestran su rechazo a la violencia de género con minutos de silencio, manifiestos y plenos

En Guadalajara, el alcalde, Alberto Rojo, ha dado lectura en el pleno extraordinario a una declaración de rechazo y condena a la violencia de género "como la más brutal muestra de desigualdad entre mujeres y hombres", habiendo superado "la dramática cifra de más de mil mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas desde que existen registros oficiales en 2003".

El texto recuerda que el machismo se ha cobrado la vida también de 34 niños como consecuencia de la violencia ejercida sobre sus madres, que deja 275 menores huérfanos.

El alcalde de Cuenca, Darío Dolz, ha participado en el acto institucional del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres celebrado en esta ciudad, donde ha manifestado el compromiso del Ayuntamiento en la lucha contra esta lacra, y ha asegurado a las mujeres que la padecen que no están solas, instando a los hombres a comprometerse "de una vez por todas y sin fisuras con la igualdad de género". "No miremos para otro lado, no bajemos la mirada", ha manifestado.

De su lado, con la plantación de un sauce gris en el Parque Lineal, la Corporación municipal de Albacete ha querido tener un gesto de recuerdo a las víctimas de la violencia de género. El alcalde, Vicente Casañ, y concejales de los grupos municipales del Partido Socialista, Partido Popular, Ciudadanos y Unidas Podemos, han participado en este acto simbólico.

"Miramos hacia atrás con una mirada de lamento", por las víctimas de la violencia machista, ha destacado Casañ, quien también ha reseñado que este "es un acto de futuro, pues aunque aún estamos lejos de la solución a este problema, cada día estamos más cerca".

En Toledo, la alcaldesa, Milagros Tolón, tiene previsto acudir a la manifestación convocada por la Plataforma 8M a las 18.30 horas, que partirá desde La Vega y acabará en la plaza del Ayuntamiento, donde la periodista Mayra Herrero leerá el manifiesto contra las violencias machistas.

LAS DIPUTACIONES TAMBIÉN SE SUMAN

El presidente de la Diputación de Toledo, acompañado por miembros de todos los grupos políticos representados en la Institución y trabajadores, ha apelado a la unidad de todos para la erradicación de la violencia machista contra las mujeres, convencido de que "es imprescindible y responsable luchar unidos contra la violencia machista", y ha anunciado la puesta en marcha en esta semana del tercer Programa de Agentes de igualdad en la provincia de Toledo.

En el acto, desarrollado en la entrada de la Diputación, la vicepresidenta de Educación, Cultura, Igualdad y Bienestar Social, Ana Gómez, ha sido la encargada de leer el manifiesto de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha y antes se han guardado un minuto de silencio en memoria de todas las mujeres asesinadas.

Desde la Diputación de Albacete, su presidente, Santiago Cabañero, ha manifestado que desde las administraciones públicas "hay que poner medidas, recursos en el presupuesto y dar formación a esas mujeres para que tengan una independencia económica y no dependan de nadie".

Cabañero ha afirmado que el problema "más importante y más grave" que tiene España es que "hay mujeres que mueren a manos de hombres machistas" para finalizar su discurso con el convencimiento de que este asunto "hay que denunciarlo todos los días del año pero también hoy".

Por su parte, el presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, ha asistido al acto institucional conmemorativo del Día Internacional para la eliminación de la Violencia contra la Mujer organizado por la Subdelegación del Gobierno, donde ha destacado su preocupación por "que los chicos jóvenes adquieran conductas violentas y controladoras hacia sus parejas". En este acto también ha participado la alcaldesa, Pilar Zamora.

Durante el acto se ha procedido a la lectura del Manifiesto Conmemorativo del Día Internacional contra la Violencia de Género al que ha precedido dos vídeos, uno sobre los protocolos de actuación de la Policía Nacional ante casos de Violencia de Género y un segundo vídeo se corresponde con un mensaje de empoderamiento hacia las víctimas de violencia de género.

El acto se ha cerrado con la intervención de la subdelegada del Gobierno, María Ángeles Herreros, que ha destacado la importancia de la educación para erradicar la violencia de género y la importancia del cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

El presidente de la diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana, también ha pronunciado un breve discurso en el acto institucional organizado por el Gobierno regional, en el que ha anunciado que en los presupuestos de 2020 de la institución provincial "se incluirá por primera vez una partida para la igualdad".

OTRAS INSTITUCIONES

Entre los ayuntamientos que han celebrado este día se encuentra el de Valdepeñas, cuyo alcalde, Jesús Martín, ha conmemorado esta jornada con un acto institucional que ha tenido lugar en la Plaza de España, con el objetivo de visibilizar y concienciar sobre esta lacra social, al que han asistido más de 200 personas.

En el mismo, Martín ha lamentado "ver a una compañera de corporación en nombre de alguna fuerza política, que es ella, siendo mujer, la que se intenta justificar porque no se suma a un acto unitario como es éste. Y eso me hace pensar que hay otros burkas en el siglo XXI de la Europa occidental que los ojos no ven".

Alovera también se ha unido con un minuto de silencio en diversos puntos del municipio en el rechazo a la violencia de género guardando un minuto de silencio que ha contado con el respaldo del equipo de Gobierno, representantes de la Corporación municipal, técnicos municipales y vecinos ha tenido una réplica en la entrada a los colegios de los tres centros educativos del municipio.

Afammer ha celebrado el Día Internacional contra la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con más de 100 alumnos del Colegio Salesiano de los Hermanos Gárate y el CEIP Dulcinea de Ciudad Real, con el objetivo de implicar a los jóvenes en la lucha contra este tipo de violencia y hacer un llamamiento a toda la sociedad a la Tolerancia Cero contra la violencia de género.

Alumnos de primaria y secundaria en representación de sus compañeros, han leído diferentes manifiestos donde han expresado cómo ven ellos la violencia de género, y posteriormente han colgado en el árbol de Afammer mensajes para protestar y mostrar su repulsa contra este tipo de violencia.