El Tribunal de Comptes investigarà les "irregularitats" denunciades en les jubilacions parcials en l'EMT

Així, ha explicat que el citat organisme ha adoptat aquesta decisió a partir de la denúncia que els actuals responsables de l'EMT van presentar al desembre del 2017 davant l'Agència Valenciana Antifrau en considerar que es podrien estar produint "irregularitats en la forma de comptabilitzar les jornades treballades pel personal que s'acollia a la jubilació parcial des del 2001".

En la denúncia de l'EMT a l'Agencia Antifrau, presentada per l'actual director gerent Josep Enric García, es traslladava a aquesta entitat que s'estaven produint jubilacions parcials d'empleats que amb una reducció de jornada del 85 per cent en acollir-se a aquesta modalitat no acudien a treballar els 131 dies que els corresponien sinó solament 65 encara que cobraven i cotitzaven pel total, de manera que es cobrava "per jornades de treball no realitzades".

L'Empresa Municipal de Transports ha assenyalat que "ara el Tribunal de Comptes busca responsabilitats comptables per una pràctica, com menys irregular, que es realitzava en l'empresa pública des del 2001, circumscrivint la seua investigació als fets des del 2013, any en el qual es firma l'últim acord de jubilació parcial -en l'etapa de govern del PP".

"Com denunciàrem en el seu moment, es tracta d'una irregularitat més impulsada pel PP i desitgem que el tribunal siga capaç de donar amb l'origen i els responsables de la mateixa", ha indicat el president de l'EMT i regidor de Mobilitat Sostenible a València, Giuseppe Grezzi, després de conéixer-se la decisió del Tribunal de Comptes.

La companyia pública d'autobusos ha apuntat que el Tribunal de Comptes basa la seua petició en l'informe de l'Agència Valenciana Antifrau que "apunta que el possible frau era "perfectament conegut i articulat pels responsables de recursos humans i de programació d'operacions de l'empresa com a pràctica habitual i, aparentment, permès per la gerència d'EMT-València".

Així mateix, l'EMT ha exposat que "l'Agencia Antifrau insisteix en el seu escrit a apuntar als responsables d'aleshores -del PP- per aquest crebant milionari" i ha indicat que "quantifica la quantitat defraudada en aproximadament un milió d'euros per les jornades cobrades i no treballades".

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ EXTRAORDINARI

L'Empresa Municipal de Transports ha destacat que "per a respondre l'escrit del Tribunal -de Comptes- s'ha convocat un Consell d'Administració extraordinari per a aquest dimarts".

Igualment, ha ressaltat que en aquesta reunió es triarà al nou secretari i la persona que s'encarregarà de l'assessoria jurídica de la companyia després de la recent dimissió del secretari assessor del Consell d'Administració, Salvador Martínez Tarín, en plena polèmica per la vinculació del seu bufet amb el despatx Abastos Abogados, relacionat amb el cunyat de l'alcalde de València, Joan Ribó, i després del frau de quatre milions d'euros detectat en l'EMT i sota investigació judicial.