Varias generaciones claman contra la eliminación de la Violencia contra la Mujer en Alcalá de Guadaíra

Presidido por la alcaldesa panadera, Ana Isabel Jiménez, y la delegada de Igualdad, Ana Vannereau, junto a representantes de la Corporación y el público asistente, un grupo de jóvenes del IES Cristóbal de Monroy han realizado una llamada a "la tolerancia cero ante la violencia contra la mujer, las conductas machistas y de acoso, junto a la necesaria educación en igualdad e implicación de toda la sociedad ante esta lacra", que precisamente este lunes se ha cobrado una víctima más, una joven de 26 años.

Jiménez ha destacado la importancia de visibilizar este día porque "la violencia de género es real, destroza miles vidas, y debemos luchar contra todas las conductas que derivan en ella, más cuando hay quienes desean ocultarla, incluso ante hechos tan trágicos como el de un asesinato".

La persona encargada de leer el manifiesto 2019, centrado en el vigésimo aniversario desde que se instituyese la Declaración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, ha sido una profesora de los estudiantes del Cristóbal Monroy, Cristina Arcos, especialista en coeducación con amplia trayectoria activista en igualdad, coordinadora del Plan de Igualdad de su centro desde el curso 2012-2013 y designada en el Consejo Escolar para dichos temas.

En el manifiesto se reitera que "la violencia de género no es tema privado sino público, gravísimo problema de preocupación colectiva cuya persistencia se constata diariamente". "Ante esta realidad incontestable", ha dicho, "hay que hablar de soluciones y éstas pasan por no tolerar la violencia de género, considerar las políticas de igualdad entre mujeres y hombres prioritarias e irrenunciables porque atacan de raíz esta violencia y trabajar de forma coordinada y conjunta organismos y sociedad civil".

Asimismo, ha solicitado "aunar esfuerzos en la sensibilización social para romper con una cultura de tolerancia y negación que perpetúa la desigualdad de género y la violencia que causa".

En este sentido, como representante de una generación con edad más avanzada, Enrique Cano, persona muy conocida en la localidad por sus distintas facetas participativas, ha realizado una lectura, 'Yo callo, tú callas, nosotros callamos...' sobre la amplitud de la violencia de género, no sólo física sino también verbal, psicológica, de control, etc, como costumbres maltentendidas de dominio masculino que no hay que tolerar.

El acto institucional se ha cerrado con un minuto de silencio en memoria de todas las víctimas mortales de la violencia contra la mujer, 52 en lo que va de este 2019, incluyendo a la joven asesinada esta mañana, y más de un millar desde que empezaran a contabilizarse estos crímenes en 2003.