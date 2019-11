Castelló per la Llengua estudia suspendre actes per 'Les Normes' després d'anul·lar-se el permís per a la Plaça Major

Segons ha explicat en un comunicat, els actes commemoratius dels Normes de Castelló s'han celebrat amb "normalitat" en el centre de la ciutat des del 2011, "tant amb governs del PP com del Pacte del Grau".

Per açò, la Plataforma no entén que un govern format per PSOE, Compromís i Podem, "partits que formen part activa de la plataforma i que han ratificat la Carta lingüística impulsada per Castelló per la Llengua fa només dues setmanes revoquen un permís ja concedit des del 25 d'octubre per a la celebració dels actes en la plaça Major de la ciutat".

Aquesta decisió, segons Castelló per la Llengua, "indica una falta de sensibilitat en la defensa de la llengua".

La Plataforma ha recordat que les Normes de Castelló són una de la dates històriques "més importants" de la ciutat. "Avalades per tota la intel·lectualitat de Castelló dels anys 30, independentment de la seua ideologia política, són un símbol de la defensa de la llengua, de la reivindicació de la seua unitat i, per tant, un símbol d'identitat per a la ciutadania castellonenca", ha afegit.

Castelló per la Llengua no entén per què l'Ajuntament considera que un acte organitzat pel consistori amb posterioritat a l'anunci de les activitats de les Normes i a la concessió dels permisos és "d'interés general" i no ho són les 'Normes de Castelló'". Així, la Plataforma demana una explicació pública, així com una reunió "urgent" per a "trobar una solució de compatibilitat".

Des de Castelló per la Llengua volen pensar que ha sigut un "error de comunicació interna" i que els partits del govern reconsideraran la seua postura. Així mateix, ha emplaçat la ciutadania a donar suport al fet que les Normes de Castelló se celebren en la plaça Major amb el lema #NormesalaPlaça.

La Plataforma ha explicat que en la comunicació de revocació de l'ocupació s'al·lega com a motiu que l'Ajuntament de Castelló, a través de l'Àrea de Medi ambient, va promoure una sèrie d'activitats amb l'objectiu de la promoció i defensa del medi ambient i la sostenibilitat ambiental en conjunció amb el període nadalenc dels mesos de desembre del 2019 i gener del 2020, que considera "incompatible amb els actes convocats per la plataforma".

Castelló per la Llengua ha proposat l'Ajuntament que trasllade aquestes activitats a un lloc més relacionat amb el medi ambient com el passeig Ribalta.

Enguany la plataforma ix al carrer amb la reivindicació 'Dret al valencià. Igualtat real', amb la qual vol reclamar una llei d'igualtat lingüística que garantisca els drets dels valencianoparlants a ser atesos en valencià per l'administració.

Una vegada revocat el permís per a celebrar els actes en la Plaça Major, la Plataforma es planteja la seua suspensió, en considerar que en tres setmanes no hi ha temps de preparar tota la documentació que l'Ajuntament fa presentar. Castelló per la Llengua ha presentat aquest dilluns al·legacions per a demanar que se li retorne la Plaça Major per a celebrar els actes.