El Ayuntamiento está a la espera de que Vox apoye un declaración institucional contra la violencia de género

La declaración institucional tiene que contar con el visto bueno de todos los grupos municipales para que sea respaldada por el pleno municipal. El texto se consensúa en la Junta de Portavoces, que se ha reunido este lunes, pero Vox ha pedido tiempo antes de pronunciarse

El motivo es que en el texto se recoge la expresión "violencia de género y violencia machista" y Vox no lo comparte porque prefieren denominarlo "violencia intrafamiliar".

Este diferencia de pareceres ha provocado las críticas de los grupos municipales del PSOE, Podemos y Zaragoza en Común (ZeC) y el alcalde, Jorge Azcón, ha calificado de "mala noticia" esta decisión de Vox. "Todos los partidos deberían hacer un esfuerzo y desde sus posiciones intentar movernos para que no sea objeto de controversia política y que las mujeres sigan vivas sea objeto de todos".

"COMPROMISO PP-Cs SIN FISURAS"

En declaraciones a los medios de comunicación, Azcón ha reiterado el compromiso "sin fisuras" del equipo de gobierno PP-Cs contra la violencia de género. "Ninguna mujer que muera por su pareja o ex pareja es asumible por la sociedad y aunque ni una sola sea tolerable en la sociedad no puede ser que los números vayan a peor".

De esta forma se ha referido a las 52 mujeres muertas en lo que va de año, precisamente la última este mismo lunes en Tenerife, en el Día Internacional contra la violencia hacia la mujer que "ratificar que las convicciones y creencias sean más profundas para acabar con esta lacra en la sociedad".

El alcalde ha reiterado el compromiso del Gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza para acabar con esta lacra social que mata a las mujeres de todos. Ha instado a llegar entre todos a ese consenso basado en el trabajo de los técnicos.

En esta línea ha recordado su intención de que la Policía Local se incorpore al sistema VioGen para que los agentes de este cuerpo policial también colaboren en la lucha contra la violencia sexista que sufren las mujeres. "En eso estamos trabajando y queremos expresar el compromiso total".

Ha dicho estar "especialmente satisfecho" del Pacto contra la violencia de género que se suscribió en su día con el PP en el Gobierno. "Es una buena línea a seguir, es un tema de tal importancia que hay que alejar las cuestiones que nos diferencian para centrarnos en lo troncal y sería bueno que todos fuéramos capaces de movernos de las posiciones para que hubiera un posicionamiento político de toda la sociedad, en lugar de otras posturas que, por desgracia durante años atrás, hemos visto de forma partidista".

REPRESENTA A TODOS

Por su parte, la concejal delegada de Mujer, Igualdad y Juventud, María Fe Antoñanzas, ha subrayado que la declaración institucional de la FEMP es la acordada por todos los demás grupos municipales y ha recordado que es la organización institucional que representa a todos los ayuntamientos.

A su parecer, la declaración institucional del Ayuntamiento de Zaragoza "tiene que ir en esa línea independientemente de la que presente cada partido".

"ARCAICO"

La portavoz del grupo municipal del PSOE, Pilar Alegría, ha explicado que había presentado un texto "más ambicioso" de condena absoluta contra la violencia hacia las mujeres, pero lo han cambiado por el de la FEMP en aras del consenso, que, de momento, no es posible hasta que Vox se pronuncie.

"Hemos cambiado prácticamente el texto pero Vox se ha negado porque no está dispuesto a reconocer que en el documento aparezca la palabra violencia machista o de género porque si aparece no lo apoya".

A su parecer es "arcaico, triste y lamentable" que Vox "no sea capaz de reconocer" la violencia de género que ha provocado en un año 52 asesinatos y 1.023 desde 2003. "El PSOE rechaza esta posición arcaica y nefasta de Vox, que no deja clara su posición y entendemos que no será posible esa declaración institucional porque están en contra".

NEOFASCISMO

El portavoz del grupo municipal de Podemos, Fernando Rivarés, ha criticado a Vox porque "por culpa de neofascismo" no se ha acordado un texto contra la violencia de género. A su entender el documento tenía que "ser más valiente" pero se ha cedido para que el PP, Cs y Vox aceptaran. "Al final nos hemos quedado con las ganas".

Rivarés ha apelado a la unidad en ese compromiso colectivo para evitar las consecuencias "tan horrorosas" de la violencia de género", pero "la estupidez de Vox" lo ha impedido porque la formación que lidera Santiago Abascal dice que la violencia no tiene adjetivos, pero el portavoz de Podemos ha observado que le ponen el de "intrafamiliar y que no hay que victimizar a los hombres, pero las asesinadas son las mujeres y los asesinos algunos hombres", ha precisado.

"Se puede llamar terrorismo machista, pero no se puede negar el fenómeno de la violencia machista, que no se asume por algunos partidos que vuelven a las cavernas, al neandertal, llamarlo intrafamilar es una ofensa a las mujeres e hijos que lo padecen diariamente, las que denuncian y las asesinadas".

"Hay que hablar de como la estructura patriarcal sigue defendiendo algo así y negar eso es ser cómplice necesario de cualquier asesinato machista".

El portavoz de Podemos ha recordado que la fecha del 25 de noviembre es una petición de ONU y a su entender es "fundamental" para que socialmente se vea que las instituciones, sin ninguna fisura, están en contra de la violencia machista y del asesinato de mujeres a manos de hombres. "También para que nos obligue a hacer políticas más claras y con recursos para llevarlas a cabo"

PRESUPUESTOS

El portavoz del grupo municipal de ZeC, Pedro Santisteve, ha lamentado que el Ayuntamiento no pueda alcanzar una declaración institucional porque el parido que "sostiene al Gobierno", Vox se niega a reconocer la violencia machista después de más de mil asesinatos y dejar 242 niños huérfanos desde 2003.

Santisteve ha mostrado su preocupación de que esta postura de Vox pueda tener un reflejo en los presupuestos con recortes en políticas de igualdad y en el trabajo realizado en los últimos años". "Es una actuación de permanente chantaje y el PP y Ciudadanos prefieren mirar para otro lado".

En esta línea ha afirmado lo siguiente: "Cuando el Gobierno está dispuesto a aceptar cualquier cosa que le venga de Vox, que niega a la violencia machista, nos parece seriamente preocupante".