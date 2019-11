IAM atiende a 232 mujeres y menores en centros de acogida para víctimas de violencia de género hasta septiembre

La asesora de programa del IAM, María Encarnación Santiago, ha leído un manifiesto en las puertas del centro y a continuación se ha guardado un minuto de silencio en memoria de las víctimas mortales del machismo que en Andalucía son 12 hasta el momento, cuatro de ellas asesinadas en Málaga.

El IAM ha atendido hasta septiembre en la provincia a 232 personas, entre mujeres víctimas de violencia de género y personas dependientes a su cargo. Se trata del balance del tercer trimestre del Servicio Integral de Atención y Acogida a Mujeres Víctimas de Violencia de Género y personas dependientes a su cargo, que en 2018 atendió a 255 personas.

El Servicio Integral de Atención y Acogida a Mujeres Víctimas de Violencia de Género y personas dependientes a su cargo responde a un sistema coordinado de recursos cuya finalidad no es otra que ofrecer y garantizar una atención urgente e inmediata a cualquier víctima de la violencia machista en Andalucía, independientemente de su origen, procedencia, situación legal o circunstancias personales y culturales.

En estos centros se ofrece una intervención integral a nivel social, psicológico, jurídico y socioeducativo tanto a las mujeres como a sus hijos e hijas.

'También depende de ti' es el lema de la campaña institucional específica presentada hoy por a Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, ya que "como sociedad debemos entender que la violencia contra la mujeres no es una cuestión privada o de pareja", sino que es un problema colectivo y requiere de una respuesta conjunta, ha expresado Santiago.

"Necesitamos una respuesta unitaria de la ciudadanía, instituciones y gobiernos; necesitamos como sociedad democrática romper con el silencio cómplice, dejar de ser parte del problema y comenzar a ser parte de la solución", según el manifiesto leído por la responsable del IAM.

Al acto también han asistido la delegada territorial de Política y Administración Local, Nuria Rodríguez, la delegada de Políticas Sociales, Mercedes García Paine, y la asesora de programa del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), Celia Sánchez, además de jefes y jefas de servicio, personal de la Junta de Andalucía y Málaga y representantes de colectivos de mujeres en la provincia.

Desde el Gobierno andaluz además se pretende visibilizar y fomentar otras masculinidades, "que además de alejarse del modelo de masculinidad hegemónica y tóxica, son igualitarias, luchan por una igualdad real y efectiva y trabajan por la transformación social en su entorno".

Santiago se ha dirigido especialmente, en nombre del Gobierno andaluz, a las mujeres víctimas de violencia de género, "para recordarles que el Gobierno andaluz va a estar siempre a su lado. No sólo aportando todos los medios y recursos a su alcance, sino también trabajando desde la prevención y educación con el objetivo de alcanzar una sociedad igualitaria en la que la violencia de género no tenga cabida".

EDUCACIÓN

La educación de los más pequeños en los valores del respeto y la tolerancia "es un deber moral que debemos abordar sin dilación si queremos alcanzar una sociedad sin violencia", ha dicho.

"Si nuestras hijas e hijos no son conscientes desde su más tierna infancia de que no existe ninguna diferencia entre hombres y mujeres no lograremos el objetivo de erradicar esta lacra. Es por ello que debemos impulsar la coeducación desde los primeros estadíos formativos, utilizando todos los medios a nuestro alcance para evitar que germine en el imaginario de los más pequeños ningún atisbo de la más mínima diferencia entre niñas y niños", ha manifestado la directora del IAM.

Durante toda la semana la sede del IAM estará iluminada de violeta, pero además este año hemos se concentran todas las acciones entre el 25N y el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, "porque la violencia de género es una grave vulneración de los derechos humanos de las mujeres", ha añadido Santiago.

ACTOS INSTITUCIONALES

Este lunes, además se ha llevado a cabo la tradicional plantación de rosales en el Paseo del Parque de Málaga, donde un monolito recuerda a todas las víctimas de la violencia de género.

También en los centros sanitarios se ha llevado a cabo la lectura de un manifiesto y se ha guardado un minuto de silencio por las víctimas mortales de la violencia de género, ya que los profesionales de las urgencias y los centros de salud participan activamente en la detección de casos de maltrato y su seguimiento.

Así, el delegado territorial de Salud y Familias, Carlos Bautista, ha abogado por continuar visibilizando este problema y ha afirmado que toda mujer "sin excepción puede sufrir violencia de género, por eso hoy más que nunca queremos decirles a las mujeres que en los centros sanitarios pueden encontrar apoyo; que no duden en pedir ayuda porque allí estaremos todos los profesionales de la sanidad para atenderlas y acompañarlas".