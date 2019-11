El PSPV rechaza modificar el reglamento de Les Corts para que las declaraciones institucionales no requieran unanimidad

"Si la ciudadanía está votando a gente que cree que no hay violencia contra las mujeres, que creen que el cambio climático es un negocio y que son extrema derecha pura y dura, el resto tendremos que explicar por qué les Corts no se pronuncian de forma unánime en muchas cuestiones", ha apuntado.

Así se ha pronunciado Mata ante los medios después de que el presidente del parlamento valenciano, Enric Morera, haya abierto la puerta a modificar el reglamento para impedir el "bloqueo" de Vox a declaraciones institucionales como la del 25 de noviembre por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Morera, que ha recordado este 25 de noviembre el compromiso de Les Corts contra la violencia hacia las mujeres, ha recordado que este jueves que se aprobará una proposición no de ley de declaración de la emergencia feminista, después de que no saliera adelante la declaración institucional al no firmarla Vox.

Este lunes ha reiterado que hay una comisión de estudio para mejorar el reglamento y esa reforma "podría incluir la posibilidad de hacer declaraciones institucionales o proposiciones no de ley urgentes sin la unanimidad".

"Me recuerda al Evangelio: no están hechos el hombre y la mujer para la ley, sino que la ley, en este caso el reglamento de Les Corts, está hecho para facilitar el trabajo de los grupos parlamentarios", ha dicho, y él es "partidario de mejorar la ley para adaptarla a las necesidades de los tiempos modernos".