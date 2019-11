Alessandro Lequio vuelve a la televisión tras su operación de cadera

Ana Rosa Quintana ha dado una calurosa bienvenida a Alessandro Lecquio, colaborador habitual de su programa, que volvía a incorporarse este lunes a su puesto de tertuliano tras una operación de cadera.

"¿Te operaste el jueves y ya estás aquí?", ha preguntado la presentadora. Lecquio ha aclarado que se sometió a la intervención quirúrgica el pasado martes, pero que se encuentra con fuerzas para trabajar.

La presentadora se ha preocupado por la salud de su compañera, asombrada de su pronta recuperación. "No me ha dolido nada. Fue increíble, en cuanto salí de la operación ya no me dolía nada", ha aclarado el conde.

No obstante, Lecquio ha explicado que debe ser prevenido y mantener una posición de 90 grados al sentarse para que su cadera se recupere lo antes posible. Las cámaras del programa han mostrado una especie de cojín en el que el colaborador estaba sentado para mantener esta posición.