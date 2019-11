Un laberinto de lanas violetas teje una red en El Espolón contra la violencia machista

La responsable de Acción Sindical de Comisiones Obreras (entidad que ha organizado el acto), Marian Alcalde, ha sido la encargada de leer un comunicado en el que ha advertido de que en el sindicato no van a "tolerar un paso atrás" tanto en el desarrollo de normativas como de discursos.

"Frente al negacionismo de la violencia machista hay que llamar a las cosas por su nombre, y la violencia contra las mujeres es de género y machista", ha dicho.

Ha añadido: "Las violencias machistas nos humillan, acosan, violan y matan por ser mujeres; y quienes lo hacen son hombres".

Ha destacado cómo "negar la existencia de violencia machista nos sentencia a una vida vacía de derechos y llena de peligros".

Ha señalado cómo El Observatorio de Violencia Doméstica acredita, en el primer semestre 2019, 77.342 mujeres víctimas, y se han emitido 23.171 órdenes de protección".

En este sentido, la recriminado cómo "las denuncias apenas llegan a los juzgados a la inspección de trabajo" y ha lamentado que "con cada víctima se resquebraja nuestra sociedad civilizada".

Mensajes de 'No queremos más violencia' o 'No mires para otro lado' han colgado de la red en un acto que, además, ha contado con un minuto de silencio en recuerdo de las mujeres "asesinadas, no muertas" por la violencia de género.