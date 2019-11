Guasp anuncia una enmienda a la PNL "contra la violencia machista" pero asegura que Cs votará a favor de la misma

Según ha explicado Guasp este lunes en rueda de prensa en el Parlament balear, la enmienda tiene por objeto "instar al Gobierno central a que ponga en marcha la comisión de seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia Machista".

En este sentido, la portavoz adjunta de Ciudadanos en el Parlament balear ha señalado que el Pacto de Estado contra la Violencia machista de 2017 "es mejorable" y "se quiere reformar con la convención de Estambul". Sin embargo, ha insistido en pedir la comisión "para ponerlo en marcha porque con un Pacto de Estado que no se cumple en comunidades autónomas y no se materializa con medidas concretas no se alcanzará nunca el objetivo común que es erradicar por completo esta lacra estructural de la sociedad".

Para ello, ha destacado Guasp "se requiere un consenso de todos los grupos políticos" porque "la violencia machista no va de ideologías y tampoco se hace a golpe de eslóganes, vacíos en muchos casos, por parte de muchos partidos políticos".

