Galmés: "Los presupuestos de Cladera son los de la vergüenza, con los que debe dimitir si no los retira"

Así se ha expresado Galmés tras presentar una enmienda a la totalidad y 20 parciales a unas cuentas insulares que ha tildado de "recortadas, con una bajada general del 1,26 por ciento". Mallorca no se merece una presidenta que no defienda una mejor y mayor financiación", ha dicho.

"Son unos presupuestos que no cuentan ni con la Renta Social Garantizada del Govern y que dejan desprotegidos a los ayuntamientos", ha explicado Galmés y ha incidido en que "el Pacto lleva por bandera la del municipalismo pero la están quemando desde hace mucho tiempo".

Además, Galmés durante su discurso ha añadido que la presidenta del Consell, Catalina Cladera, "sólo busca un titular, el postureo, el quedar bien ante sus compañeros de partidos, sin pensar con las necesidades de los pueblos y de la gente, pero sobre todo sin prever las obligaciones que tiene esta institución" .

"Estos últimos seis meses, usted ha batido todos los records de la institución por el pago de reconocimientos extrajudiciales de créditos, más de 6 millones de euros; de modificaciones de crédito; y en pagos improvisados de sentencias como la de Escorca", ha criticado.

Galmés ha criticado, también, los "intereses partidistas y personales de la socialista" porque, a su juicio, "malgasta el dinero público "creando su departamento personal de los 'Catalinos' para su publicidad individual y el autobombo".

Con todo, el portavoz popular ha pedido "la retirada 'in extremis' de los presupuestos "porque son poco tansparentes y con los que quieren ocultar su mala gestión, pocos municipalistas porque no hacen nada de lo que les piden los ayuntamientos, incluso ni los de su mismo color político, porque no resuelven las necesidades y los problemas".