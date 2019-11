León señala que no había denuncias previas en el caso de violencia género en Tenerife

"No había ninguna denuncia previa, eran pareja, no tenían hijos y no había no solo una denuncia previa sino que no había conocimiento de que pudieran tener dificultades como pareja, lo cual agrava mucho más la situación si cabe", apuntilló el delegado del Gobierno en Canarias en declaraciones a los medios tras la entrega de los Premios Meninas.

Así, lamentó la muerte de la mujer, de 26 años, a manos de su pareja, de 29 años, en una vivienda donde convivían con la abuela de la víctima en la localidad de San Isidro, en el municipio tinerfeño de Granadilla de Abona en la madrugada de este lunes, en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género, ya que se trata de un caso confirmado como tal y que eleva a ocho las mujeres asesinas en Canarias por sus parejas o exparejas en lo que va de año y al que se suma también la muerte de un menor.

Estos hechos, apuntó, exigen "mayor esfuerzo por parte de todos", ya que consideró que se trata de un tema en el que "juega un papel fundamental" la sociedad en general porque "nadie está exento de luchar contra esta lacra" que acompaña a la sociedad también "tristemente en el día de hoy".

En relación a si fue la abuela de la víctima la que llamó al teléfono 016, de atención a víctimas de violencia de género, el delegado admitió que no tiene conocimiento alguno, lo que él sabe es que la abuela escuchó una discusión "en una habitación contigua, se cerró luego la habitación y lo que ocurrió allí desgraciadamente solo ellos lo saben".

El presunto autor de los hechos fue detenido por agentes de la Guardia Civil y previsiblemente pasará a disposición judicial mañana martes o el miércoles.