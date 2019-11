Marta Calvo, la joven desaparecida tras una cita con un desconocido, mandó la ubicación a su madre por Whatsapp 

Marta Calvo desapareció el pasado 7 de noviembre en la localidad valenciana de Manuel. La joven de 25 años había quedado con un desconocido a quien había conocido a través de una página de citas en Internet. Dos semanas después sigue sin saberse su paradero.

No era la primera vez que Marta utilizaba esta plataforma de citas, y nunca había tenido ningún problema, aunque sí que avisaba siempre a su madre antes de acudir a las citas, enviándole la ubicación del lugar donde había quedado. Eso es lo que hizo el día que desapareció, el 7 de noviembre por la noche, cuando minutos antes de reunirse con el desconocido le envió una ubicación, del casco urbano de Manuel, a su madre.

Fue precisamente ella quien denunció su desaparición al no recibir respuesta de su hija pasadas las horas, ni tampoco hallarla en su vivienda. Actualmente, la Guardia Civil de Valencia trabaja en la reconstrucción de las horas anteriores mediante el rastreo de la señal que dejó su teléfono, cuyo último rastro es de las 5:55 de la madrugada y la sitúa en la vivienda alquilada de un hombre de nacionalidad argentina.

En la investigación se ha preguntado también a los vecinos del municipio, pero todos niegan haberla visto esa noche. Por lo tanto, los investigadores están analizando las imágenes de las cámaras de seguridad para ver si logran encontrar alguna pista sobre el paradero de la joven.

Durante una entrevista a Antena 3, la alcaldesa de Manuel, Pura Atienza, ha declarado que no conocían al vecino con el que quedó la desaparecida. "No conocíamos a este vecino, no tenemos noticias de cuando empieza a vivir aquí". También ha apuntado que la Guardia Civil ha indicado al Ayuntamiento que trabajen "con discreción". Marta Calvo Burón mide 1,65 metros de estatura, de complexión delgada, con el pelo castaño y los ojos marrones.