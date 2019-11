La Rioja registra en lo que va de año 13 víctimas mortales por accidentes de tráfico, 7 de ellas en la N-232

Así lo ha señalado Zúñiga en una comparecencia ante los medios de comunicación momentos antes de desarrollarse la reunión del Grupo de Trabajo GT1, creado por la Comisión de Tráfico y Seguridad de la Circulación Vial de La Rioja, para abordar la problemática relacionada con las carreteras y la seguridad vial.

La jefa provincial de Tráfico, que ha comparecido junto al delegado del Gobierno en La Rioja, José Ignacio Pérez, y el director general de Infraestructuras del Gobierno regional, Vicente Urquía, ha reseñado que "se trata de hacer balance de las medidas tomada y poder planificar el 2020 con actuaciones a corto, medio y largo plazo".

En este sentido, ha destacado las cifras, en las que los 13 fallecidos duplican los 6 de 2018, pero "siguen siendo cifras pequeñas" y ha valorado, sobre todo, la comparación con los ejercicios precedentes, ya que, como ha recordado, en 2016 hubo 20 víctimas mortales en las carreteras riojanas, y, en 2017, se registraron 19.

Zúñiga ha apuntado que "preocupa" sobre todo que muchos de estos sucesos se deban "al factor humano, a distracciones, somnolencia, exceso de velocidad, uso del móvil o incluso a no llevar correctamente colocado el cinturón de seguridad", por lo que ha considerado "fundamentales" las campañas de concienciación "y no solo las de una semana, sino las de concienciación continua".

Ha especificado que se han registrado dos puntos negros en la N-232: en el kilómetro 344, en el cruce entre la LR-115 y la LR-265, en Rincón de Soto; y el segundo, que se ha detectado como nuevo, en el kilómetro 465,5, entre la LR-302 en Fonzaleche y la LR-304, a Foncea y Treviana. Un punto negro, ha aclarado Zúñiga, es aquel en el que, en un plazo de un año, registra tres o más accidentes en un radio de 200 metros.

DESVIO DE CAMIONES.

"Si hubieran continuado circulando camiones por la N-232, el número de accidentes hubiera sido sin duda mayor", ha afirmado la jefa provincial de Tráfico, que ha detallado que, en esta vía, han ocurrido 27 accidentes con víctimas en lo que va de año, 6 de ellos con víctimas mortales. En total, los fallecidos en estos sucesos en esta vía han sido 7.

En palabras de Zúñiga, "hay que tener en cuenta que el año pasado, fue excepcionalmente bueno", con solamente tres fallecidos. Fue, como ha recordado, en el primer ejercicio del desvío obligatorio de vehículos pesados desde la N-232 a la AP-68.

"Quizá fue por más precaución o por la novedad. Este año, igual hay más confianza, se conoce más que no hay camiones y por eso repunta, pero comparado con años anteriores es mucho mejor", ha incidido la responsable de Tráfico, quien ha recalcado que, por ejemplo, "al ver que no hay camiones, se aumenta la velocidad, no se tiene paciencia y se adelanta en zonas de línea continua".

Pese a todo, ha recordado la necesidad de continuar "teniendo especial precaución" en esta vía. Y mientras, ha valorado que, pese al aumento de la circulación de vehículos pesados en la AP-68, "no ha habido un incremento de la siniestralidad o de los accidentes con víctimas" en la autopista.

De la AP-68 ha hablado también el delegado del Gobierno, José Ignacio Pérez. Así, tras la sentencia que anula la prohibición a la circulación de vehículos pesados circulen por la N-232, ha avanzado que, por parte del Ministerio de Fomento, se está elaborando un nuevo decreto ley en este sentido, y ha apuntado que sus afirmaciones de que los camiones no volverán a esta vía "fueron para tranquilizar" a los riojanos.

Por su parte, el director general de Infraestructuras del Gobierno regional, Vicente Urquía, ha explicado que "se está cerrando con el Ministerio y con AVASA un nuevo convenio marco" de acuerdo con la nueva Ley de Carreteras y la resolución de la DGT "con un marco jurídico nuevo para que las bonificaciones se mantengan", que se espera tener resuelto "antes de fin de año".

Urquía ha recordado que, en La Rioja, hay 1.500 kilómetros de carreteras, con una red autonómica "que ha registrado en lo que va de año 6 fallecimientos, sobre todo por salidas laterales y choques frontales". Una situación ante la que se han analizado "e identificado" una serie de puntos negros "en los que se está trabajando", con especial atención a los accidentes provocados por animales.