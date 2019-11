Una mujer se encara a Ortega Smith en el Ayuntamiento de Madrid: "¡Vergüenza!"

Numerosas mujeres que asistían al acto en conmemoración del Día contra la Violencia de Género han abandonado el salón de actos del Ayuntamiento de Madrid, en el Palacio de Cibeles, durante el discurso del portavoz de Voxen el Consistorio, Javier Ortega Smith, quien ha llamado a "romper el silencio negacionista".

Además de abandonar la sala, varias de ellas se han levantado al grito de "vergüenza" y han pisoteado el suelo en señal de protesta así como le han abucheado.

Una mujer, al terminar Ortega Smith su intervención, ha pedido "respeto para las mujeres" entre lágrimas.

#DIRECTO Tensión en el Ayuntamiento de Madrid. Una mujer increpa a Ortega Smith mientras muchos asistentes patalean y abandonan la sala durante su discurso

Directo ▶https://t.co/HqE74E3RWspic.twitter.com/4awxP8g1zx — 120 minutos (@120minutosTM) November 25, 2019

Pacto Municipal sin Vox

Todos los grupos municipales en el Ayuntamiento de Madrid a excepción de Vox han acordado unirse para alumbrar el Pacto Municipal contra la Violencia de Género, y en lugar de 15 medidas como proponía en primer momento el delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte, contará finalmente con 21. "Os equivocáis al no suscribirlo", ha lanzado Aniorte a Vox, quien ha precisado que esas medidas deberían apoyarlas cualquier persona. "Quieran o no quieran esos cuatro concejales, vamos a liderar la lucha contra la violencia machista", ha reiterado entre aplausos durante el acto en conmemoración por el Día contra la Violencia de Género.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha cargado contra Vox por "reventar" el acto y les ha afeado su "silencio atronador" ante esta lacra y ante el Pacto municipal suscrito por todos los grupos menos por ellos. Ha reconocido el regidor que es "lamentable" que este año no haya en Cibeles una declaración institucional contra esta realidad. "No es bueno que no hayamos sido capaces de conseguirlo. Aquí no hay ningún silencio negacionista, aquí el silencio que hay es desde junio cuando (delegado de Igualdad) Aniorte te lleva llamando, y empieza a ser un silencio atronador", se ha dirigido al portavoz de Vox, Javier Ortega Smith.

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha lamentado que este año, "después de muchos años", se haya empezado a "discutir lo más básico". "Certezas que hace muchos años no se discutían, este año se están discutiendo", ha reprochado. "¿Quién tiene más posibilidades de ser violada? ¿Un hombre o yo? No quiero criminalizar a los hombres, pero la violencia machista es una realidad, y no vamos a dar ni un paso atrás", ha lanzado a renglón seguido.

Por su parte, la presidenta del Consejo de Mujeres de la ciudad de Madrid, Lourdes Hernández, ha manifestado su "pena y rabia" cuando "cuatro concejales imponen el silencio frente a la barbarie" cuando "el silencio es le mejor cómplice de estos violentos".

La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, también ha afeado al portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, quien a su juicio ha realizado un discurso en el acto del Día contra la violencia de género dedicado a defender las agresiones a mujeres. "Lo que has hecho es una defensa de las agresiones a las mujeres", le ha espetado Maestre a Ortega tras una polémica intervención llena de abucheos y abandonos de la sala.