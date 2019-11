Cantó advoca per canvis organitzatius en Cs i afirma: "Jo em sent responsable del millor resultat a la Comunitat"

Així s'ha pronunciat Cantó en declaracions als mitjans en ser preguntat sobre les discrepàncies existents en els diferents sectors del partit i la situació que aquest travessa després de la marxa d'Albert Rivera.

Segons ha dit, en el Consell General del dissabte cal "fer un esforç" entre tots i "posar les bases perquè el partit millore" perquè si no es fa seguiran tenint problemes.

Preguntat sobre si en el debat sobre l'assumpció de responsabilitats segueix esperant que determinats dirigents de la Comunitat Valenciana facen un pas arrere, ha indicat que és el que va a plantejar el dissabte: "Jo vull canvis en el partit, jo vull millores, crec que eixa és la forma responsable, i també lleial, de relacionar-se amb els companys de partit, fer autocrítica, assumir errors, però també assenyalar on estan els dels altres".

Respecte a si proposarà destitucions, Cantó ha incidit que plantejarà canvis en l'estructura del partit i ha agregat que cal aprendre, tant a nivell nacional com autonòmic, del que ha passat.

"El que ha d'encarar ara el partit va més enllà dels noms, cal fer una autocrítica que ja s'ha fet, que s'està fent. Més enllà dels noms, té a veure amb com està funcionant el partit", ha reiterat.

Davant la pregunta de si es veu responsable també en certa mesura per ser la cara visible de Cs a la Comunitat Valenciana, ha afirmat: "Jo del que em sent responsable és d'haver aconseguit el millor resultat en la història del partit a la Comunitat Valenciana i haver passat de 13 a 18 diputats".

Preguntat sobre si tot aquest procés pot suposar un relleu en el càrrec de portaveu autonòmic de la formació, que ostenta el portaveu a València, Fernando Giner, ha indicat que realment això li "és igual" perquè ara estan "en una cosa molt per damunt d'això, a aprendre dels errors i millorar el partit perquè el pròxim líder o lideressa tinga el millor partit a la seua disposició".

Cantó ha sigut qüestionat també sobre si creu que l'actual portaveu és l'adequat i ha afirmat que "això és irrellevant ara mateix".

Repreguntat sobre si podria haver-hi un millor, ha respost: "Qui és el portaveu? Ací hi ha una cosa que per desgràcia el meu partit ha hagut d'anar posposant i és el canvi en eixe portaveu. Portem prou més mesos dels quals haguera volgut sense que el comité autonòmic es reunisca, però hem estat molt tensionats per les eleccions. Això fa que el partit no arribe a tants canvis com aquest que s'haurien de dur a terme, ara sí que podrem".

DEFÈN LA VÀLUA D'ARRIMADAS

Toni Cantó també ha assenyalat que Inés Arrimadas és "una dona que està molt ben valorada en la societat espanyola", és "del milloret que existeix ara mateix en el Congrés" i està "convençut que aconseguiria un gran resultat".

Al seu juí, Albert Rivera "va fer un gran exercici i va donar una eixida" a Cs, per la qual cosa ha posat en valor la "lliçó" que tant ell com altres dirigents nacionals han donat amb les seues dimissions. Sobre si hi ha altres responsables que haurien d'haver seguit eixe exemple, ha indicat que aquesta és una qüestió que abordarà el dissabte: "Hem de revisar la nostra estructura i forma d'organització del partit o canviar certes persones que puguen estar".

Cantó ha assegurat que "ningú està còmode" en les batalles orgàniques però "és el que toca" perquè aquest tipus de processos "tensionen sempre un partit" però eixa tensió ha d'ajudar a créixer i a eixir enfortits.

Preguntat sobre si tem que, com va ocórrer en UPyD Comunitat Valenciana quan ell es va presentar en el seu moment, guanye la llista menys coneguda, ha assenyalat que no perquè la situació "no té res a veure" i Cs està "molt més assentat, governa per a 20 milions d'espanyols i té una estructura molt més sòlida, molts més diputats i també millors resultats, no és comparable".