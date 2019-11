Sanitat estableix una nova regulació de les llistes d'ocupació temporal amb implantació de procediments telemàtics

Amb aquesta nova regulació s'estableix un procediment de selecció "més flexible, àgil i immediat" a les demandes d'ocupació, que facilita la relació entre el personal que forma part de les llistes d'ocupació i l'administració que les gestiona, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

Aquestes mesures van encaminades a millorar la gestió de les llistes, tant per al personal que les compon, que disposarà de "més mitjans i més àgils", com per als gestors de recursos humans, que podran realitzar una cobertura "més ràpida i amb menys penalitzacions per rebutjos de les ofertas d'ocupació".

Per a açò, s'han implementat procediments telemàtics que permetran que els terminis d'actualització de les situacions administratives (desactivacions de la borsa o sol·licituds de disponibilitat per a vacants) puguen ser efectives l'endemà de la sol·licitud.

Amb l'entrada en vigor de l'orde, també es pretén millorar la gestió de les ofertes d'ocupació i s'inclou possibilitat de l'opció de rebre ofertes de curta durada (menys de cinc dies i a temps parcial) o l'establiment d'un procediment especial per a l'assignació d'un nombre d'ofertes més elevat al personal estatutari fix de les categories de gestió i servicis que garanteix el dret a la promoció interna.

Una vegada publicat el nou orde, es convocarà la 17ª edició de les llistes d'ocupació temporal, que incorporarà la possibilitat de sol·licitar fins a set departaments per categoria, davant dels tres que es podien sol·licitar anteriorment.

La valoració dels mèrits que conformarà l'orde de les llistes es realitzarà d'acord amb un barem que atorga major puntuació a la nota d'oposició, a la formació especialitzada via residència i als servicis prestats en places que es qualifiquen com de difícil cobertura.

Així mateix, s'inclou la valoració dels servicis prestats en hospitals militars, institucions penitenciàries, institucions públiques de caràcter sociosanitari del Consell de la Generalitat València, entitats concertades que atenguen pacients de la sanitat pública de la Generalitat Valenciana i mútues col·laboradores amb la Seguretat Social.

D'altra banda, se'n va a adaptar la puntuació de coneixement de valencià d'acord amb les exigències de les titulacions del Marc Comú Europeu, i s'afig puntuació específica para les persones candidates amb diversitat funcional.